커피한잔 곁들인 경영철학·인문학 여행 관광가이드출신 창업자 보우커 5월 별세 하워드슐츠회장 “사랑으로 동행” 육필 신선한 농축수산물 파이크 전통시장 공생

[헤럴드경제(시애틀)=함영훈 기자] 북위 49도인 미국 워싱턴주 중심도시 시애틀의 9월 중순 새벽 5시 45분은 어둡지만, 해안가 전통시장 파이크 플레이스마켓의 붉은 간판은 빛난다.

상인들이 갓 수확한 농축수산물들을 하역하는 손길이 분주한 가운데, 이 새벽, 이 파이크 스트리트에서 가장 분주한 곳은 시장 정문에서 서쪽으로 80여m 떨어진 스타벅스 1호점이다.

열 평 남짓한 좁은 매장엔 10명 가량의 스태프들이 분주하게 오픈 준비를 하고 있었으며, 맛있는 커피를 즐기고 1호점의 인문학여행을 즐기려는 관광객과 현지인들 10명 가량이 오픈런 대기를 한다.

시애틀 시간 새벽 6시, 전세계 스타벅스 중 1호점의 문이 열리자 기다렸던 손님들이 입장한다. 주문하는 매대 초입 모서리에는 지름 30cm 가량으로 스타벅스 1호점이라는 황금색 둥근 표식이 있다. 손님들은 주문하기도 전에 이 사진부터 찍는다. 성미급한 여행자들은 주문도 하기전에 상호 아래에서 인증샷 부터 건진다.

커피를 주문하면 손님의 라스트네임(성)를 인쇄해 붙여주고, 손님은 감격어린 표정으로 커피를 한손에 쥔채, 텀블러 등 스타벅스 1호점 굿즈들을 앞다퉈 구매한다. 커피를 다 마신 뒤에도 자기 이름이 적힌 종이컵을 소장하기 위해 챙긴다.

커피잔을 들고 좁은 매장 내부를 둘러본다. 들어올 때 몰랐지만 나갈 때 본 것은 출입문 위 큰 돼지 조형물이다. 바로 118년 역사를 가진 파이크 플레이스 마켓의 상징 동물이다.

시드니 마르티네즈 시애틀관광청 홍보 매니저는 “돼지는 시애틀의 역사와 함께 숨쉰 파이크 마켓의 상징동물로 돼지저금통처럼 부자되라는 (단순한) 뜻”이라면서 “스타벅스 로고는 조금 달라지긴 했지만, 바닷가 도시로서 가장 손쉽게, 흥미로운 소재로 떠오르는 ‘인어’ 이미지에서 비롯되었다”고 소개했다.

스타벅스 핵심 창업자 3인, 고든 보우커, 제리볼드위, 지브 시글은 모두 시애틀에서 자랐거나 살았고, 샌프란시스코대학에서 수학했다. ‘재샌대시애틀향우회’ 회원들이니 서로를 속속들이 알고 있었고, 잘 의기투합했었다.

1971년 고향에서 아라비카 커피 원두 소매점을 낸 3인은 ‘바다’ 하면 가장 흥미롭게 떠올릴 수 있는 이미지, ‘인어’를 로고로 쓰기로 했다. 커피점 이름은 우리나라에 백경(白鯨)으로 잘 알려진 허먼 멜빌의 소설, ‘모비틱(Moby Dick)’에 나오는 고래잡이 배 일등 항해사 이름, ‘스타벅(Starbuck)’에서 따왔다. 의기투합한 사람이 여럿이니 복수(~s)로 표현했다.

바닷가 출신 촌사람들이 커피로 큰 고래를 잡아보자는 뜻이겠다. 서울로 대학을 온 해안도시 출신 친구들이 오랜만에 귀향하면서 바다를 보자마자 반가워서 하는 말, “바닷가 사람은 짠물 먹고 살아야지”하는 식의 단순한 발상이 시애틀 출신 스타벅스 창업자들이 상표와 로고를 채택하는 과정에 반영된 듯 하다. 큰 도시에서 배운 것을 적용해 고향에서 고래 한번 잡아보자(성공해 보자)는 의지도 들어있었던 것 같다.

상징문양 ‘인어’는 동화에 나오는 낭만적인 물속 소녀공주가 아니었다. 유럽바다에서 어부들을 유혹하던 꼬리 두 개의 수생요물 ‘사이렌(Siren)’이다. 처음 상징문양은 꼬리 두 개가 여인의 얼굴 근처까지 감싼 모습이었으나 거부감을 느끼는 손님들이 많자, 얼굴을 여신처럼 변화시켜 키우고, 꼬리는 부각시키지 않는 오늘의 문양으로 바꾸었다.

1987년 창업주들로부터 스타벅스를 인수한 하워드 슐츠 회장은 시애틀 1호점 벽에 육필로 이렇게 썼다. “여기서 부터 모든 것이 시작되었습니다. 존경과 존엄성을 키우는 회사를 만들고 우리 모두가 커피 한잔 마시며 함께 할수 있는 곳을 만드는 것이 제 꿈입니다. 사랑으로 나아가겠습니다.”

지난 5월 창업 동업자 중 고든 보우커가 향년 82세로 이 세상을 하직하면서 시애틀 스타벅스 1호점에 대한 관심도 커지고 있다.

창업자들은 맛이 훼손되지 않도록 엄격한 규칙을 준수하도록 했다고 시드니 마르티네즈 시애틀관광청 홍보 매니저는 전했다.

그럼에도, 창업자 중 택시기사, 관광가이드, 방송사 시나리오작가 등 산전수전을 다 거친 보우커는 새로운 아이디어를 발굴하고 실행하는 과정 자체에 더 매력을 느낀 인물인데, 1981년 맥주회사 ‘레드훅 브루어리’ 까지 창업하기도 했다.

동업자인 제브 시글은 “보우커는 독립적이고 자기주도적인 삶을 살면서도 늘 주변 사람들과 순간을 즐길 줄 알았다”며 “함께 나누는 대화를 소중히 여기고, 사람들에게 깊은 인상을 남겼다”고 회고했다.

스타벅스 본사는 1호점 동편 1.5㎞ 지점에 ‘스타벅스 리저브 로스터리 앤 테이스팅 룸(Starbucks ReserveRoastery& Tasting Room)’을 열었다. 그래도 여행자들은 농·림·축산업 상인들이 꿈을 일구고 사는 시장과 공생하는 스타벅스 1호점을 훨씬 많이 찾는다.

도심인구 78만명인 시애틀은 커피숍이 1만개 가량으로, 인구에 비해 미국 어느 도시 보다 많다.

보잉 본사가 대규모 빌리지로 해안가에 입주했고, 아마존과 코스트코 본사, MS 거점 오피스 등도 있어 샐러리맨들의 수요가 많다.

시애틀 사람들은 가을과 겨울을 ‘커피 즐기기 좋은 계절’고 부른다. 이런 시애틀의 커피 붐은 스타벅스 1호점의 영향도 무시할 수 없다.