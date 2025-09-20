WSJ, 소식통 인용해 보도 “매각 수수료 받을 것” 언급

[헤럴드경제=김현일 기자] 중국 인기 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업권 매각으로 도널드 트럼프 행정부가 수십억 달러 규모의 수수료를 챙길 것이라는 전망이 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)는 19일(현지시간) 소식통들을 인용해 중국과의 틱톡 협상에 대한 대가로 투자자들이 트럼프 행정부에 수수료를 지불할 예정이라고 보도했다. 지불 금액과 방식은 아직 정해지지 않았으나 최대 수십억 달러에 이를 것이라고 전했다.

그동안 미국에서는 중국 바이트댄스가 운영하는 틱톡이 개인정보 탈취 수단으로 악용될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

미 의회는 틱톡의 미국 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 ‘틱톡 금지법’을 작년 제정했다.

트럼프 정부는 이 법의 시행을 유예하고 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안을 놓고 중국과 협상해왔다. 지난 15일 스페인 마드리드에서 열린 미·중 고위급 협상에서 큰 틀의 합의에 도달했다.

트럼프 대통령은 영국에서 가진 기자회견에서 틱톡 합의와 관련해 “미국은 엄청난 수수료를 추가로 받는다”고 언급했다.

특히 트럼프 대통령은 수수료 규모에 대해 거래 규모와 정부가 그동안 들인 노력과 비용을 고려하면 이런 보상이 정당하다고 강조했다고 WSJ가 전했다.

트럼프 행정부 1기 때인 2020년에도 틱톡을 마이크로소프트가 인수하는 방안이 논의된 바 있다. 당시 트럼프 대통령은 정부가 거래를 돕는 대가로 마이크로소프트가 재무부에 돈을 내야 한다고 주장했다.

틱톡의 미국 사업 부문은 거래 결과에 따라 가치가 수십억 달러에 달할 수 있지만 수수료 수준 역시 수십억 달러에 이르는 것은 전례가 없는 수준이라고 WSJ는 지적했다.

앞서 트럼프 정부는 미국 반도체 기업 엔비디아와 AMD에게 중국 수출을 허가해주는 대가로 중국 매출액의 15%를 미국 정부에 납부하도록 했다. 또한, 반도체 보조금을 대가로 인텔의 지분 10%를 확보했다.