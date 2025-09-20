작년엔 금리 인하 기대감에 16~18% 상승 올해는 1%대 수익률 배당 매력 감소·인플레 우려에 투자심리 위축

[헤럴드경제=문이림 기자] 지난해 금리 인하 기대감에 힘입어 상승세를 보였던 국내 상장 미국 리츠 상장지수펀드(ETF)가 올해는 부진한 수익률을 기록했다. 금리 인하의 직접적인 수혜 자산으로 꼽히는 리츠가 ‘에브리싱 랠리’에서 소외되는 양상이다.

20일 한국거래소에 따르면 올해 6월 19일부터 9월 18일까지 국내 상장 미국 리츠 ETF는 1%대의 저조한 상승률을 기록했다. ACE 미국다우존스리츠(합성 H)는 1.4%, KODEX 미국부동산리츠(H)는 1.48%, TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 1.61% 오르는 데 그쳤다.

지난해 금리 인하 당시의 상승세와는 대비된다. 지난해 6월 19일부터 9월 19일까지 ACE 미국부동산리츠(합성 H)가 17.29%, KODEX 미국부동산리츠(H)가 16.82% 상승했다. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 18.11% 올랐다. 지난해 9월 미 연방준비제도(Fed)가 4년 만에 금리 인하에 나설 것이란 기대감이 커지면서 투자자들은 대출 비용 감소와 배당 매력 확대를 예상해 리츠에 자금을 쏟았다.

리츠와 함께 금리 인하 수혜 자산으로 꼽히는 금은 같은 기간 각각 10.58%, 8.47% 상승하며 강세를 이어갔다. 반면 리츠는 지난해와 같은 상승 동력을 발휘하지 못한 셈이다.

시장에서는 리츠가 ‘인기 없는 자산’으로 밀려난 이유를 다른 배당주 대비 상대적 매력 부족과 단기 시세차익을 좇는 투자 성향에서 찾는다. 한 업계 관계자는 “배당수익률이 높음에도 다른 종목의 주가 상승세에 가려 관심을 받지 못하고 있다”며 “금리 인하기라면 올라야 할 주가가 되레 정체돼 있다”고 말했다. 실제로 KODEX 미국부동산리츠(H)의 배당수익률은 연 4.09%, ACE 미국부동산리츠(합성 H)는 3.87%, TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)는 3.65%다. 최근 투자자들의 관심을 끈 금융지주사·증권주 등 고배당주보다도 높은 수준이다.

미국 리츠 시장이 자산 가치 대비 저평가되어 있다는 시각도 있다. 한 업계 관계자는 “수익률이 낮다고 해서 리츠 자산가치가 훼손된 것은 아니”라며 “현재는 가격이 저평가된 구간”이라고 설명했다. 실제로 전미리츠협회(Nareit)에 따르면 올해 2분기 미국 상장 리츠는 보유 자산가치(NAV) 대비 주가가 평균 20%가량 낮은 수준에서 거래됐다.

트럼프 행정부 2기 출범 이후 금리 인하 속도가 가파르지 않을 것이라는 전망도 투자심리를 위축시켰다. 한 업계 관계자는 “지난해에는 금리 인하 기대감이 주가를 끌어올렸지만 올해는 속도가 예상보다 더뎠다”며 “인플레이션 불확실성까지 겹치며 투자 매력이 약화됐다”고 말했다. 시장에서는 트럼프의 보호무역주의와 관세 정책이 공급망 교란과 물가 상승을 자극할 수 있다는 점을 우려했다. 실제로 행정부 출범 이후 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리는 다섯 차례 연속 4.25~4.50%에 동결됐다.

미국에 상장된 리츠의 펀더멘털은 개선되고 있는 모습이다. 홍지환 NH투자증권 연구원은 “8월 미국 리츠 총수익률 지수가 전년 대비 4.6% 상승했고, 글로벌 리츠 지수 역시 4.15% 올랐다”고 밝혔다. 이어 “기준금리 인하 기대감, 인플레이션 헤지 효과, 그리고 밸류에이션 매력이 부각되며 다른 자산 대비 상승 폭이 확대되고 있다”고 덧붙였다.