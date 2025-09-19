김병기, 김병주와 비공개 간담회 후 발언 “매수자 결정될 때까지 폐점하지 않기로 했다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 홈플러스 최대주주인 MBK파트너스 김병주 회장이 김병기 더불어민주당 원내대표와 비공개 회동에서 매수자가 결정되기 전까지 15개 홈플러스 점포 폐점을 보류하겠다는 입장을 밝혔다고 19일 민주당이 전했다.

김병기 원내대표는 이날 오후 서울 강서구 홈플러스 강서점을 찾아 김 회장과 비공개 간담회를 진행한 뒤 기자들과 만나 “김 회장이 15개 점포와 다른 점포에 대해서 매수자가 결정될 때까지 폐점하지 않기로 했다”고 밝혔다.

김남근 민주당 의원은 “(MBK 측이) 매수협상자와 협상 중인데 11월10일경까지는 매수를 끝내야 한다”며 “매수인이 폐점 여부를 결정하도록 하기로 했다”고 전했다. 그러면서 “다만 재무적 어려움이 있어서 몇 가지 조건이 이행돼야만 폐점을 안 할 수 있다고 해 이는 계속 얘기해나가기로 했다”며 “조건 중 대기업 업체들의 물품 공급 문제가 해결돼야 하는 문제가 있어 이는 산업통상자원부와 얘기해 물품을 수급하기로 했다”고 설명했따.