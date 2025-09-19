동해 해양과학과 서해 해양문화, 상호 협력 나선다

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립 울진 해양과학관(관장 김외철)과 국립인천해양박물관(관장 우동식)이 19일 업무협약(MOU)을 맺고 해양 인식 제고와 가치 확산을 위한 협력에 나섰다.

동해안 울진에 있는 해양과학관은 해양생태 연구와 교육 기능을, 서해안 관문 도시 인천에 자리한 해양박물관은 해양문화 전시와 콘텐츠 확산을 각각 담당해온 기관이다.

이번 협약을 통해 양측은 각자의 강점을 살려 해양과학 연구 성과와 해양문화 자원을 연계, 국민에게 더욱 풍부한 체험 기회를 제공한다는 계획이다.

협력 분야는 ▲해양과학·해양문화 공동 학술연구 및 성과 공유 ▲해양생태 보전과 교육 프로그램 공동 운영 ▲해양 자료·콘텐츠 교류 ▲지역사회 연계 사회공헌 활동 등이다.

우동식 인천해양박물관장은 “서해 관문도시 인천의 해양문화 콘텐츠와 울진의 과학 연구 성과가 만나 시너지 효과를 낼 것”이라며, “공동 전시·교육 프로그램을 적극 발굴하겠다”고 말했다.

김외철 울진해양과학관장도 “동해 해양생태 연구 기반을 토대로 국민이 바다의 가치를 이해하고 보전에 동참할 수 있도록 힘쓰겠다”고 강조했다.