美 인텔-엔비디아 결합 화웨이·알리바바는 반도체 자신감 “韓도 반도체 자립도 키워야”

[헤럴드경제=박지영 기자] 미국과 중국이 반도체 기술 패권을 두고 경합을 벌이면서 양국 기업들끼리 결속력을 높이는 모습이 뚜렷해지고 있다. 이런 가운데 우리나라 반도체도 두 나라의 극한 경쟁으로부터의 피해를 최소화하기 위해 기술 자립도를 높여 범접할 수 없는 경쟁력을 확보해야 한다는 주장이 나온다.

20일 로이터와 블룸버그 통신 등에 따르면 엔비디아는 인텔에 약 7조원을 투자해 지분 약 4%를 매입, 주요 주주가 될 것으로 보인다. 인텔은 엔비디아가 개발한 네트워크 기술 ‘NV 링크’를 활용해 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 인프라에 들어갈 맞춤형 CPU를 제작할 예정이라고 밝혔다. 엔비디아의 PC용 칩 시스템도 설계한다. 엔비디아의 독자기술도 양사가 공유하는 끈끈한 관계로 재탄생한 것이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “엔비디아의 AI 가속 컴퓨팅과 인텔의 CPU 및 방대한 x86 생태계를 긴밀하게 결합하는 것으로, 두 세계적인 플랫폼이 하나로 융합되는 역사적인 협력”이라며 “우리는 함께 생태계를 확장하고 다음 시대 컴퓨팅의 토대를 마련할 것”이라고 말했다.

이번 발표는 중국이 엔비디아를 겨냥한 반독점법 위반 여부 조사 및 엔비디아 칩 사용 금지 조처를 내리고 나서 이뤄졌다. 중국이 반도체 자립을 꾀하자, 미국도 자국 기업끼리 뭉쳐 이에 대응하는 모양새다.

앞서 중국 정부는 지난 15일(현지시간) 엔비디아가 이스라엘·미국 네트워킹 제품 공급업체인 멜라녹스 테크놀로지를 인수하며 반독점법을 위반했다며 추가 조사를 진행하겠다고 밝혔다. 미국 상무부가 중국 반도체 제조사 2곳을 ‘수출관리대상(Entity List)’에 추가한 이후 발표된 내용으로, 양측 간 반도체를 두고 신경전이 고조되고 있는 상황이었다.

이틀 뒤인 17일(현지시간) 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)은 최근 바이트댄스와 알리바바를 포함한 중국 테크 기업에 엔비디아가 중국 시장 전용으로 개발한 그래픽처리장치(GPU) ‘RTX프로6000D’ 칩 주문과 테스트 중단을 지시했다.

공교롭게도 다음날 중국 대표 통신장비기업 화웨이는 자체 개발한 고대역폭메모리(HBM)를 적용한 새로운 AI 칩을 출시하겠다고 밝혔다. 화웨이는 올해 1분기에 출시한 AI 칩 ‘어센드 910C’의 후속 모델로 ‘어센드 950PR’과 ‘어센드 950DT’를 각각 내년 1분기와 4분기에 출시하겠다고 밝혔다. 2027년 4분기에는 어센드 960, 2028년 4분기에 어센드 970을 각각 출시할 예정이라고 덧붙였다. 화웨이가 AI 칩에 대한 중장기 업그레이드와 출시 로드맵을 공개한 것은 이번이 처음이다.

같은 날 중국 관영 매체인 CCTV는 알리바바그룹이 100% 지분을 보유한 자회사 T-헤드가 개발한 AI 칩 T-헤드 PPU 성능이 엔비디아의 H20과 유사한 수준이라는 보도를 내기도 했다. CCTV는 “알리바바와 화웨이, 비렌 테크놀로지의 기술력이 엔비디아에 뒤지지 않는다”고 강조했다.

중국은 지난 2014년부터 반도체 산업에 지속적으로 대규모 투자를 해왔다. 모건스탠리에 따르면 지난해 34%였던 중국의 AI칩 자급률은 2027년 82%까지 오를 것으로 예상된다.

서울대 명예교수인 김형준 차세대지능형 반도체사업단 단장은 “AI 수요가 폭발적으로 성장하는 지금 자국의 반도체만 쓰게 했다는 건 중국이 자국 기술력에 대해 자신감이 있는 것”이라며 “특히 메모리 쪽은 10년간 기술 개발을 통해 자립도가 굉장히 높은 상황”이라고 설명했다.

미중 반도체 패권 전쟁이 지속되고 있는 상황에서 한국도 반도체 자립에 나서야 한다는 지적이 나온다. 이종환 상명대 시스템반도체학과 교수는 “미중 반도체 패권 전쟁에서 한국이 경쟁력을 키우지 못하면 미국에는 끌려다니고, 중국에는 수출길이 막히는 ‘고래 싸움에 새우 등 터지는’ 상황을 맞닥뜨릴 수 있다”며 “반도체 강국은 커녕 2류, 3류로 전락할 수도 있는 갈림길에 서 있는 상황”이라고 분석했다.

이어 “AI 반도체가 대세가 되면서 파운드리를 크게 키워야만 한다”며 “SK하이닉스도 파운드리 투자에 나서야 할 필요성이 있다. 반도체 자립을 위한 구체적인 전략을 국가 차원에서 수립할 때”라고 강조했다.