홈플러스 강서점 간담회서 발언 “사실상 청산…폐점은 안 된다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표는 19일 MBK 홈플러스 사태와 관련해 “당내 태스크포스(TF)를 구성하고 범정부 TF를 추진하겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오후 서울 강서 홈플러스 강서점에서 열린 MBK 홈플러스 사태 간담회에서 “홈플러스 정상화 방안을 마련하고 실질적인 지원이 이뤄지도록 끝까지 책임지겠다”며 “현장의 얘기를 토대로 국회와 정부가 함께 대안을 마련하겠다”며 이같이 강조했다.

김 원내대표는 “오늘 이 자리는 홈플러스 노동자, 입점 상인, 협력업체 등 10만 명의 생존을 위해 듣는 현장이다. 현장의 목소리를 직접 듣고 해법을 찾기 위해서 왔다”며 “홈플러스 폐점은 단순히 점포 축소가 아니다. 수 만 명의 일자리, 중소업체의 생계를 위협하는 중대 사안”이라고 말했다.

김 원내대표는 “폐점이 현실화되면 홈플러스는 경쟁력을 잃고 사실상 청산된다”며 “단도직입적으로 말씀을 드리자면 폐점은 안 된다. 폐점을 막으려면 MBK가 책임 있는 자세를 보여야 한다”고 목소리를 높였다.

그는 “아쉽게도 지금까지의 MBK는 사모펀드 수익만 챙기고 피해 외면했다는 비난에서 자유로울 수 없다”며 “노동자와 중소상공인을 거리로 내모는 이런 형태는 용납하지 않겠다”고 거듭 강조했다.

앞서 김 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 당 최고위원회의에서도 MBK 홈플러스 사태를 언급했다. 그는 “MBK는 2015년 차입매수로 홈플러스를 인수했다. 그동안 부동산과 자산을 팔아 투자금을 회수했다”며 “그 결과 142개 점포가 123개로 줄어들었고, 앞으로도 폐점이 속출할 것이다. 이것은 단순한 구조조정이 아니라 사실상 청산으로 보인다”고 지적했다.

또 “홈플러스는 국내 9위의 고용기업이다. 임직원만 2만 명이고, 외주·협력업체에는 8만 명이 근무한다”며 “입점·납품업체까지 합치면 10만 명이 훌쩍 넘어간다. 그만큼 많은 사람의 생계와 재산이 걸려 있다”고 했다.

김 원내대표는 그러면서 “그런데 MBK는 책임 있는 자세를 보이지 않고 있다. 폐점 계획만 내놓으며 노동자와 중소상공인의 불안을 키우고 있다”고 지적했다.

이어 “MBK와 홈플러스 경영진에게 사회적 책임과 조속한 정상화를 강력하게 촉구하겠다”며 “당 TF를 중심으로 범정부 차원의 종합 대책도 검토하겠다”고 말했다.