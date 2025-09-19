[헤럴드경제=나은정 기자] 부산 앞바다에서 8명이 승선한 어선이 조업 중 침몰해 1명이 숨지고 1명이 실종됐다.

19일 울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시 52분쯤 부산 송정항 동방 약 61.6㎞ 해상에서 부산 영도 선적 79톤급 외끌이저인망 어선 A호로부터 위성조난신호(EPIRB)가 접수됐다.

한국인 3명, 인도네시아인 5명이 탄 이 어선은 전날 오후 11시 4분쯤 부산 남항을 출항해 조업을 벌이다 침몰한 것으로 파악됐다.

사고 이후 7명이 구조됐으나, 이 가운데 60대 한국인 선장은 심정지 상태로 병원으로 옮겨진 후 사망했다. 인도네시아인 1명은 실종된 상태다.

구조 당시 이들은 모두 구명조끼를 착용하지 않은 상태였던 것으로 전해졌다.

해경은 경비함정과 항공기 등을 동원해 조난신호 지점 인근에서 실종자를 수색하고 있다.

김민석 국무총리는 이날 사고를 보고 받고 “경비함정 및 인근 어선과 공조해 인명구조를 최우선으로 실시하고, 정확한 승선원 확인에 최선을 다하라”며 “국방부는 해상구조에 동원가능한 인력과 장비를 적극 지원하고, 소방청은 육상으로 이송되는 환자들에 대해 응급 구호조치를 지원하라”고 주문했다.

해경은 사고 어선이 그물을 끌어 올리면서 배의 방향을 돌리는 과정에서 뒤집히며 침몰한 것으로 추정하고 있다.