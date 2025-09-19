서범석 숙대 교수, 연구 결과 발표

사진은 왼쪽부터 임창원 중앙대 교수, 한희준 성균관대 교수, 서범석 숙명여대 교수, 서병태 성균관대 교수, 오희석 서울대 교수, 장원철 한국통계학회 부회장, 강기훈 한국통계학회회장, 유상대 한국은행 부총재, 김웅 한국은행 부총재보, 최승문 서울시립대 교수, 강창구 경제통계2국 부장, 김소정 경제통계 1국 과장, 김기용 경제통계 1국 과장, 강인성 경제통계 2국 조사역 [한국은행 제공]
[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국의 관세 등 무역정책으로 인해 원/달러 환율이 65원가량 올랐다는 연구 결과가 나왔다.

서범석 숙명여대 통계학과 교수는 19일 한국은행에서 한은과 한국통계학회 주최로 열린 ‘경제통계의 진화: 인공지능(AI) 활용과 통계방법론의 확장’ 포럼에서 이같이 발표했다.

서 교수가 지난 2005년 1월부터 올해 4월까지 환율 언급 기사 87만3000건을 통해 시기별 환율 변동의 주요인을 분석한 결과에 따르면 올해는 관세 등 무역정책으로 인해 환율이 약 65원 상승한 것으로 추정됐다.

또 지난해 이후 정치 영향으로는 약 16원, 지난 2022년 인플레이션 영향으로는 127원가량 올랐다고 분석했다.

환율과의 상관관계가 가장 큰 경제 이슈는 인플레이션으로 나타났다. 실물경제가 가장 낮았다. 서 교수는 환율 변동을 정치, 지정학, 불확실성, 금융위기, 국제금융, 주식시장, 인플레이션, 실물경제, 국제무역, 국제유가, 무역정책, 통화정책 등 12개 분류로 나눠 이같이 추정했다.

서 교수는 “뉴스 텍스트를 가공한 정보는 시장이 평가하는 원/달러 환율의 변동 요인 정보를 제공한다”며 “특히 12개월 내 단기 예측에서 텍스트 정보가 일부 유용한 것으로 평가됐다”고 밝혔다.

이 밖에도 이날 포럼에서는 오희석 서울대 통계학과 교수가 데이터 전체 분포 구조를 활용해 잠재적인 패턴을 효과적으로 포착할 수 있는 ‘데이터 적응요인 모형(DAFM)’에 관해 발표했다.

한희준 성균관대 경제학과 교수는 머신러닝을 이용해 주식시장 변동성 예측 정확도를 높이는 방법을 발표했다.

한은 관계자들은 소규모 언어모델(SLM)을 활용해 산출한 뉴스심리지수 등 AI 발전과 통계 수요 변화에 대응해 기존 통계를 개선했다고 밝혔다.


