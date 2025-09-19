서범석 숙대 교수, 연구 결과 발표

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국의 관세 등 무역정책으로 인해 원/달러 환율이 65원가량 올랐다는 연구 결과가 나왔다.

서범석 숙명여대 통계학과 교수는 19일 한국은행에서 한은과 한국통계학회 주최로 열린 ‘경제통계의 진화: 인공지능(AI) 활용과 통계방법론의 확장’ 포럼에서 이같이 발표했다.

서 교수가 지난 2005년 1월부터 올해 4월까지 환율 언급 기사 87만3000건을 통해 시기별 환율 변동의 주요인을 분석한 결과에 따르면 올해는 관세 등 무역정책으로 인해 환율이 약 65원 상승한 것으로 추정됐다.

또 지난해 이후 정치 영향으로는 약 16원, 지난 2022년 인플레이션 영향으로는 127원가량 올랐다고 분석했다.

환율과의 상관관계가 가장 큰 경제 이슈는 인플레이션으로 나타났다. 실물경제가 가장 낮았다. 서 교수는 환율 변동을 정치, 지정학, 불확실성, 금융위기, 국제금융, 주식시장, 인플레이션, 실물경제, 국제무역, 국제유가, 무역정책, 통화정책 등 12개 분류로 나눠 이같이 추정했다.

서 교수는 “뉴스 텍스트를 가공한 정보는 시장이 평가하는 원/달러 환율의 변동 요인 정보를 제공한다”며 “특히 12개월 내 단기 예측에서 텍스트 정보가 일부 유용한 것으로 평가됐다”고 밝혔다.

이 밖에도 이날 포럼에서는 오희석 서울대 통계학과 교수가 데이터 전체 분포 구조를 활용해 잠재적인 패턴을 효과적으로 포착할 수 있는 ‘데이터 적응요인 모형(DAFM)’에 관해 발표했다.

한희준 성균관대 경제학과 교수는 머신러닝을 이용해 주식시장 변동성 예측 정확도를 높이는 방법을 발표했다.

한은 관계자들은 소규모 언어모델(SLM)을 활용해 산출한 뉴스심리지수 등 AI 발전과 통계 수요 변화에 대응해 기존 통계를 개선했다고 밝혔다.