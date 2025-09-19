9월 27일 ‘몸도 마음도 건강하게 숲정원에서 놀자’ 주제로 열려 가족 협동놀이, 생태 이해, 곤충 표본 관찰 등 체험 프로그램 에어바운스 등 ‘여기저기 키즈카페’…다양한 즐길거리 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 9월 27일 오후 4시 영등포공원 잔디마당에서 ‘제12회 유아숲 가족축제’를 개최한다고 밝혔다.

이번 축제는 ‘몸도 마음도 건강하게 숲정원에서 놀자’ 주제로 열리며, 숲과 정원을 배경으로 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험과 즐길거리로 구성됐다.

행사에는 ▲가족 협동놀이 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’ ▲생태 이해 프로그램 ‘하늘의 비행사 잠자리’ ▲친환경 교육 ‘반짝반짝 반딧불이’ ▲곤충 표본 관찰 ▲벌레잡이 식물 체험 ▲모래 예술 놀이 ▲영등포 세렝게티 캠핑 체험 등 숲과 정원을 주제로 한 다양한 프로그램이 운영되며 아이들과 가족 모두가 자연을 오감으로 체험할 수 있다.

부대행사로는 ▲버블 매직쇼 ▲플라워 포토존 ▲가족화분 만들기 등이 마련돼 아이들과 가족이 함께 어울리며 즐거움을 나누는 기회가 될 것이다.

또 행사장 옆 원형광장에서는 ‘여기저기 서울형 키즈카페’가 오후 2시부터 운영된다. ▲에어바운스 ▲민속놀이 체험 ▲상상놀이터 ▲유아스포츠 체험 공간 등 아이들이 마음껏 뛰어놀며 즐길 수 있는 특별한 놀이공간으로 꾸며진다.

특히 구는 유아와 가족들이 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 영등포 마을정원사, 자원봉사자, 안전요원 등을 행사장 곳곳에 배치해 원활한 축제 진행에 총력을 다할 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “아이들이 자연 속에서 마음껏 뛰놀며 가족과 함께 소중한 추억을 쌓는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 몸과 마음 모두 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 전했다.