세계경제연·우리금융 국제콘퍼런스 주제 ‘한국경제 재도약 위한 새로운 길’

임종룡 우리금융그룹 회장은 한국 경제가 재도약을 위한 새로운 길에 올랐다고 진단하며 “금융산업이 그 길에서 든든한 동반자이자 변화를 주도하는 중추적 역할을 해야 한다”고 말했다.

임 회장은 19일 서울 중구 신라호텔에서 세계경제연구원과 우리금융그룹 주최로 열린 국제콘퍼런스 환영사에서 “대한민국은 세계를 이끄는 혁신경제, 모두가 잘사는 균형성장 등을 목표로 미래를 향한 새로운 출발을 시작했다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “지금 우리는 글로벌 대전환의 변곡점에 서 있다”면서 “세계 경제의 불확실성과 불안정성이 갈수록 확대되고 있고 지정학적 긴장은 상수가 되고 있다”고 지적했다. 이어 “인공지능(AI) 혁명은 사회와 산업 전반의 판도를 근본적으로 바꾸고 있다”며 “블록체인 기반의 디지털 자산과 스테이블 코인의 등장은 전통적 금융 시스템의 경계를 허물고 새로운 금융 생태계의 가능성을 제시하고 있다”고 말했다.

임 회장은 이러한 변화의 흐름에서 금융 혁신의 역할을 강조했다.

그는 “혁신·성장기업을 키워내는 생산적 금융을 적극 실천하며 신뢰를 기반으로 사회적 약자를 보듬는 포용 금융을 통해 책임감 있는 자세로 변화를 선도해 나가야 한다”고 강조했다.

그는 고대 그리스 철학자 헤라클레이토스의 명언을 인용해 “변화만이 유일한 상수”라면서 “우리금융은 급변하는 글로벌 환경 속에서 생산적 금융과 포용 금융을 확고히 실천하겠다”고 힘줘 말했다.

아울러 “그룹의 혁신 역량을 강화하고 건전성을 높이며 금융소비자 보호에도 앞장서겠다”며 “이를 통해 대한민국 경제의 도약과 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 신뢰받는 금융그룹으로서 역할과 책임을 다하겠다”고 약속했다.

‘한국 경제 재도약을 위한 새로운 길: 금융 혁신의 역할’을 주제로 한 이날 콘퍼런스는 글로벌 질서 재편과 국내 구조적 과제가 교차하는 현시점에서 금융의 새로운 역할과 전략을 모색하고자 마련됐다.

전광우 세계경제연구원 이사장과 헨리 페르난데즈 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 회장의 특별 대담을 시작으로 세계은행(WB)과 국제통화기금(IMF) 부총재를 지낸 앤 크루거 스탠퍼드대 석좌교수와 미 재무부 차관 출신의 팀 아담스 국제금융협회(IIF) 회장의 기조연설, 노벨경제학상 수상자인 로버트 머튼 MIT 석좌교수의 특별축사 등이 이어졌다.

이날 행사에는 이억원 금융위원회 위원장도 참석해 생산적 금융 전환의 필요성을 강조했다.

이 위원장은 축사에서 “우리 경제는 거센 도전에 직면해 있고 첨단 전략 기술 중심의 혁신이 도전을 극복하기 위한 핵심 열쇠”라며 “이러한 혁신에는 전례 없는 규모의 투자가 필요하기 때문에 금융의 주도적인 역할이 긴요하다”고 말했다.

그러면서 “금융회사가 생산적 금융의 역할을 주도적으로 수행할 수 있도록 규제·감독을 개선하고 자본시장을 건전하게 발전시키겠다”고 역설했다. 김은희 기자