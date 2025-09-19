방송화면 개편…업계 최초 AI 도입 몰입형 UI·UX 적용, 실시간 소통

SK스토아는 18일 업계 최초로 AI(인공지능), 실시간 양방향 소통, 몰입형 UI·UX를 적용한 방송화면(사진) 전면 개편을 단행했다고 19일 밝혔다.

이번 개편은 AI 커머스 경쟁력 확보와 시청·구매 여정 최적화, 개인화 쇼핑 강화 등 세 가지를 핵심 목표로 삼았다. 이를 통해 녹화방송이라는 기존 데이터홈쇼핑의 구조적 한계를 극복한다는 포부다.

지난해 첫선을 보인 AI쇼호스트는 더 고도화했다. 특허 출원한 기술을 기반으로 자연스러운 음성과 입술 움직임은 물론, 다채로운 의상과 자연스러운 모션, 표정까지 적용하는 게 가능해졌다. 실시간으로 메시지를 입력해 음성 생성과 립싱크도 할 수 있다. 이를 통해 방송 맥락에 맞는 구매 가이드를 실시간으로 제공하며, 고객 경험 향상과 사업성과 창출에 기여할 것으로 기대된다.

AI는 구매과정 전반에도 적용됐다. AI를 활용한 상품평 요약기능이 대표적이다. 방대한 고객리뷰를 AI가 분석·선별해 핵심 내용을 TV에 보여준다.

시청과 구매 과정을 동시에 최적화하는 몰입형 UI·UX도 눈길을 끈다. 상품별 특성에 따라 고객의 구매 판단에 직결되는 정보를 직관적으로 배치했다. 가격 혜택, AI 상품 요약, 배송 안내 등 6가지 핵심 정보를 선별해 노출한다.

실시간 양방향 소통 기능도 대폭 강화했다. 라이브톡, 상품 문의, 주문 현황 확인, 경품 추첨 등 다양한 기능을 추가했다.

데이터홈쇼핑의 특성을 활용해 TV 로그인만으로도 보유 쿠폰, 적립금, 회원등급 등 적용 가능한 할인과 적립 혜택을 자동 반영한 최대 혜 추천 서비스를 도입했다. 전새날 기자