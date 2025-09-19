경남 식품·화장품 인기 경남도, 몽골 수출상담회서 전략시장 공략 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 18일(현지 시간) 몽골 울란바토르에서 도내 중소기업들과 함께 ‘경남 소비재 수출상담회’를 열고 현지 바이어와 수출 협력을 논의했다.

이번 상담회에는 도내 기업 10개 사가 참가해 식품·화장품 등 다양한 소비재를 선보였으며, 몽골 바이어 31개 사가 참석했다. 이 가운데 8개 기업이 총 700만 달러 규모의 수출의향서를 체결하는 성과를 거뒀다. 특히 식품과 항노화 제품에 대한 현지 관심이 높았다.

박완수 도지사는 행사에서 “미국의 고율 관세 등 대외 무역환경이 불확실한 상황에서 이번 성과는 의미가 크다”며 “K-콘텐츠 인기로 한국 농식품과 화장품에 대한 세계적 관심이 실질적인 구매로 이어질 가능성이 높다”고 말했다. 이어 “몽골은 러시아·중국과 인접한 전략적 요충지로 성장 잠재력이 크다”면서 “경남도가 행정적 지원을 통해 다양한 품목의 교류 확대를 이어가겠다”고 밝혔다.

몽골은 인구의 60% 이상이 34세 이하로 글로벌 트렌드 수용도가 높고, 한국 프랜차이즈 시장 점유율도 50%를 넘어서는 등 한국 제품에 대한 선호가 뚜렷하다. 지난해 기준 한국의 대몽골 수출액은 5억8천만 달러, 이 중 경남의 수출액은 1000만 달러 수준으로 향후 확대 가능성이 큰 시장으로 평가된다.

경남대표단은 몽골 방문 첫 일정으로 울란바토르 이태준 기념관을 찾아 헌화했다. 이태준 선생은 경남 함안 출신으로, 몽골에서 의료 활동과 항일운동을 펼친 인물이다. 최근 리모델링을 마친 기념관은 전시와 교육 기능을 강화해서 한·몽 우호의 상징 공간으로 자리매김하고 있다.

박 지사는 19일 울란바토르시청을 방문해 시장과 만나 산업·관광·인적교류 등 협력 확대 방안을 논의한다.