국내 5개 스타트업 선정 및 100일 여정 시작 인큐베이션 프로그램 실시, 기술 검증 및 협업 모빌리티 강화 기여 스타트업 선정

[헤럴드경제=김성우 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 서울경제진흥원, 비바리퍼블리카 등과 함께 유망 스타트업 육성 프로그램 ‘스타트업 아우토반 코리아(STARTUP AUTOBAHN Korea) 2025’의 최종 참가 기업 5개를 선정했다고 19일 밝혔다.

이들은 오는 12월까지 100일간의 인큐베이션 프로그램을 받는다. ‘스타트업 아우토반 코리아’는 메르세데스-벤츠 그룹 본사에서 2016년부터 시작한 글로벌 오픈 이노베이션 플랫폼을 2020년에 국내에 도입한 것으로, 유망 스타트업에게 전문가 멘토링 및 네트워킹 기회, 벤처 캐피탈(VC)을 통한 투자 유치 기회 등 성장의 기회를 다각도로 지원한다.

이번에 메르세데스-벤츠 코리아에서 선정한 4개 스타트업은 미래 모빌리티 분야에 있어 잠재력을 보이는 곳으로▷코그콤(Cogcom, 인공지능 업무 자동화 전문) ▷노터스(Knotters, 디지털 트랜스포메이션 및 마케팅 설루션) ▷페르세우스(Perseus, 커넥티드 카 가상화 보안 설루션) ▷탐스(TAMS, 금융 중개 설루션)이며, 비바리퍼블리카에서는 ▷투더문(To the Moon, 게임 설루션)을 육성 기업으로 선정했다.

이들 기업은 앞으로 100일간의 육성 프로젝트에 돌입해 현업 전문가 및 엔지니어와 함께 프로젝트 개발 협업, 육성 및 멘토링 등의 과정을 진행한 후 오는 12월 ‘엑스포 데이(Expo Day)’에서 프로젝트 성과를 발표할 예정이다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표는 “스타트업 아우토반 코리아는 국내 유망한 스타트업들이 성장 잠재력을 발휘하고, 더 큰 도전을 준비할 수 있도록 돕는 육성 프로그램”이라며 “이번에 선정된 스타트업들이 자유롭게 아이디어를 실현하고, 그 과정에서 글로벌 무대에서도 통할 수 있는 성과를 만들어 나가길 기대한다”고 말했다.

한편, ‘스타트업 아우토반 코리아’는 2020년 국내 첫 개최 이후 지금까지 총 58개 기업을 육성해왔으며, 그 외에도 20여 개 이상의 기업에게 본사 스타트업 아우토반 프로그램 참여, 해외 탐방 등의 기회를 제공하며 글로벌 역량 및 협업 기회 발굴을 지원하고 있다.