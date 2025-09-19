고용부·교육부 등 4개 부처 공동 인증 직무별 맞춤 교육체계로 전문가 양성

[헤럴드경제=박성준 기자] DBCSI손해사정은 지난 16일 고용노동부, 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 4개 부처에서 공동으로 인증하는 ‘2025년 인적자원개발 우수기관(Best HRD)’으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

인적자원개발 우수기관 인증이란 능력 중심의 인재를 채용∙관리하고, 재직 중 근로자에게 지속적인 교육 훈련 기회를 제공하는 등 인적자원개발이 우수한 기업에 인증을 부여하는 제도다. 인증기업은 4개 부처 공동명의의 인증서와 인증패를 받아 3년간 사용할 수 있으며, 3년간 정기근로감독이 면제되는 등 다양한 혜택이 제공된다.

DBCSI는 DB손해보험의 자회사로 장기·일반보험의 보험금 청구 시 지급에 대한 심사와 현장 손해조사를 진행하고 있는 손해사정 전문회사다. 지난 2011년 4월 출범 이후 건전한 보험문화를 조성하고, 고객 최우선의 서비스를 제공하는 데 노력하고 있다고 DB손보는 설명했다.

이번 우수기관 인증은 DBCSI 만의 전통적이고 안정적인 인사∙교육 시스템과 ‘Dream Big 인재양성 제도’를 통해 계층·직무·핵심 인력별 맞춤형 교육 체계를 구축해 전 직원의 직무 전문성 향상과 업계 최고 전문가 양상에 주력하고 있다는 점에서 높은 점수를 받았다.

이태호 DBCSI 대표는 “직원은 회사의 가장 소중한 자산이고 직원들의 역량이 곧 핵심경쟁력이라는 경영 철학을 바탕으로 직원의 자기 계발을 적극적으로 지원하고자 노력해 왔다”며 “성과와 역량 중심 인사∙육성 체계를 통하여 직원들이 전문가로 성장할 수 있도록 앞으로도 최선을 다할 것”이라고 말했다.