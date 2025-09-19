AI 기반 가상 메이크업·피부예측 알고리즘 등 소개

[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽이 ‘제35회 세계화장품학회(IFSCC Congress 2025)’에 참가해 AI(인공지능) 및 피부과학 관련 혁신 연구 성과를 발표했다고 19일 밝혔다. 행사는 ‘The Future is Science’를 주제로, 프랑스 칸에서 지난 15일~18일 열렸다.

IFSCC는 세계 최대의 화장품 학회다. 화장품 연구자 간 국제 기술 교류를 위해 1959년 설립됐다. 아모레퍼시픽은 올해 2건의 구두 발표와 5건의 포스터를 발표했다.

아모레퍼시픽 R&I센터 고명진 연구원은 ‘생성형 AI 기반 가상 메이크업을 위한 파이프라인 아키텍처 개발’을 주제로 발표했다. KAIST와 공동 개발한 기술은 메이크업에 특화된 생성형 AI와 이미지 생성 기법을 적용했다. 사용자 얼굴의 형태와 특징을 분석해 개인 맞춤형 메이크업을 추천한다. 생성형 AI를 통해 추천받은 가상 메이크업 컬러와 스타일도 체험할 수 있다.

고은비 연구원은 ‘피부 예측 알고리즘의 개인 맞춤형 스킨케어 서비스 적용과 임상적 결과’를 발표했다. 연구는 아모레퍼시픽 시티랩에서 AI 기반 피부 예측 알고리즘과 맞춤형 스킨케어 프로그램을 활용해 고객의 피부 개선 성과를 검증했다. 아모레퍼시픽이 2022년 런던 IFSCC에서 발표한 ‘미래 피부 예측 알고리즘’과 ‘맞춤형 스킨케어 솔루션’의 결합을 입증한 사례다.

명길선 연구원은 포스터 발표를 통해 ‘한국 여성 피부의 연령별 마이크로바이옴과 대사산물 통합분석’을 소개했다. 한국 여성의 피부 마이크로바이옴, 생리학적 특성, 대사산물을 분석해 연령별 피부 특성을 규명했다. 특히 20대와 60대의 마이크로바이옴 그룹이 세 그룹으로 구분되는 점을 발견해 피부 노화 연구의 새로운 관점을 제시했다.

아모레퍼시픽 R&I센터장 서병휘 CTO는 “아모레퍼시픽 R&I 센터는 연구개발 전반에 AI를 심층적으로 적용해 피부과학의 경계를 넓히고, 미래 혁신 뷰티의 기준을 만들어갈 것”이라고 말했다.