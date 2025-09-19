기술은 있지만 자금 부족한 청년기업, 든든한 성장 디딤돌 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 청년 창업기업 지원에 본격 나섰다.

시는 지난 18일 영남대학교 천마아트센터에서 경상북도와 도내 5개 시·군, 민간 기업과 함께 ‘G-star 경북의 저력 펀드’ 업무협약(MOU)을 체결하고 청년창업펀드 조성에 첫발을 내디뎠다.

이번에 조성되는 펀드는 총 100억 원 규모로, 경북창조경제혁신센터와 파트너스라운지(유)가 운용한다.

경상북도와 안동·포항·구미·경산·경주·칠곡 등 6개 시·군, 그리고 도내 민간 기업 등 15개 기관이 참여하는 민관 협력형 모델이다. 펀드는 4년간 투자, 4년간 회수 과정을 거쳐 총 8년 동안 운용된다.

안동시는 4년간 10억 원을 출자해 바이오·헴프 등 지역 특화 기술을 가진 청년 창업기업을 집중 지원한다. 기술력은 있지만 초기 자금이 부족한 청년 기업이 안정적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 돕는다는 구상이다.

이번 협약은 단순한 투자 지원을 넘어, 청년 일자리 확대와 지역 산업 생태계 활성화라는 사회적 의미를 갖는다.

특히 청년 인구 유출과 지방 소멸 위기가 심화하는 상황에서, 지역에서 도전할 수 있는 환경을 마련했다는 점에서 주목된다.

시 관계자는 “청년창업펀드는 지역 청년들의 ‘꿈을 현실로 만드는 디딤돌’이 될 것”이라며 “앞으로도 청년들이 안동에서 안심하고 창업할 수 있는 토대를 마련해 나가겠다”고 말했다.