이창용 총재, IMF 총재와 대담 “韓 금융안정, 매우 핵심 이슈”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재는 18일(현지시간) “(한국은) 다른 나라보다 약간 더 높은 금리를 유지하는 게 필요하다”고 말했다. 비은행 기관의 대출이 빠르게 늘어나면서 금융 안정의 중요성이 더 커졌다는 의미로 해석된다.

이 총재는 이날 워싱턴 DC의 국제통화기금(IMF) 본부에서 한 특별강연 이후 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재와의 대담에서 “비은행 예금 취급 기관들이 빠르게 성장했고, 이제는 한국 금융시장의 50% 이상을 차지하게 됐다”며 이같이 밝혔다.

그는 “이 부문(비은행)은 규제가 덜 엄격하고, 그래서 문제가 되고 있다”며 “회복력이 강하고 견고한 금융 부문을 가진 대규모 경제와 달리, 한국 같은 나라에선 금융 안정이 매우 핵심적 이슈”라고 설명했다.

이어 “중립 금리를 고려할 때 금융 안정을 전체적으로 함께 고려해야 한다”며 “다른 나라보다 약간 더 높은 금리를 유지하는 게 필요하다고 보는 이유”라고 덧붙였다.

향후 통화정책에 대해서는 “미국과의 무역 협상도 지속되고 있다”며 “큰 숙제로 불확실성이 높아 데이터를 보고 결정할 것”이라고 밝혔다.

‘원화 스테이블코인’ 발행 주장에 대해선 신중론을 견지했다. 이 총재는 “한국은 완전히 자유화되지는 않은 자본 유출입 관리 정책을 갖고 있다”며 “만약 원화 스테이블 코인을 허용할 경우 한국 시민들이 해외에 원화 예금을 보유할 수 있게 된다는 뜻이고, 이는 사실상 자본 자유화를 의미한다”고 지적했다.