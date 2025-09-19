전년 동기간比 200% 성장…현지 입지 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] 에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브는 일본 최대 온라인 할인 행사 ‘메가와리’에서 흥행하며 위상을 과시했다.

에이피알은 지난달 31일부터 이달 12일까지 진행한 3분기 ‘메가와리’ 행사에서 한화 약 250억원의 매출을 기록했다고 밝혔다. ‘메가와리’는 일본 최대 전자상거래 플랫폼 큐텐(Qoo10) 재팬이 연 4회 개최하는 대규모 할인 행사다.

행사에서 메디큐브는 스킨케어와 뷰티 디바이스 부문에서 고른 판매 성과를 기록하며 K-뷰티 열풍을 주도했다. ‘달빛 스킨케어 세트’는 뷰티 전체 카테고리에서 8월 31일~9월 1일간 1위에 올랐다. 에이지알(AGE-R) 인기 뷰티 디바이스 ‘부스터 프로’는 9월 10일부터 12일까지 뷰티 부문 1위를 기록했다. ‘부스터 프로 미니’를 포함해 약 9만대가 판매됐다.

메디큐브의 스킨케어 제품군도 안정적인 판매를 이어갔다. 글로벌 인기 스킨케어 제품 ‘PDRN 핑크 펩타이드 앰플’과 ‘제로 원데이 엑소좀 샷 모공 앰플’ 등 앰플 제품군은 하루 평균 1만개 이상 팔리며 인기를 증명했다. ‘제로모공패드’, ‘PDRN 겔 패드’ 등 토너패드 제품도 매출 확대에 기여했다.

에이피알은 이번 3분기, 전년 동기 대비 약 200% 성장해 1년 만에 매출이 세 배로 확대되는 성과를 냈다. 회사 관계자는 “앞으로도 다양한 제품군과 차별화된 제품과 브랜드 경험을 바탕으로 K-뷰티와 메디큐브의 위상을 높일 것”이라고 말했다.