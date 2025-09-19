국내·외 450개 브랜드 참여 “서울 패션 산업, 아시아 허브로 도약”

[헤럴드경제=양대근 기자] 코엑스(사장 조상현)와 메이드온(대표 한익수)은 오는 11월 27일부터 30일(일)까지 나흘간 서울 코엑스 A홀에서‘제1회 서울스트리트모드 2025(SEOUL STREET MODE 2025)’를 개최한다고 19일 밝혔다.

서울스트리트모드 2025는 패션과 문화를 결합한 새로운 형태의 전시회로, 국내외 450여 개 패션 브랜드가 참여한다. 이번 행사는 컬렉션 쇼케이스, 브랜드 마켓, 디지털 체험존, 아트 전시, 라이브 방송 등 다양한 프로그램을 통해 업계 비즈니스 교류(B2B)와 일반 관람객 체험(B2C)을 동시에 즐길 수 있는 복합 전시로 운영된다.

디자이너와 아티스트가 함께하는 컬렉션 쇼케이스와 퍼포먼스는 실시간 라이브 스트리밍으로 연계돼 현장의 열기를 전 세계에 전달한다. 또한 국내외 유명 비주얼 아티스트와 브랜드 협업 전시 등이 마련돼 창의적인 경험을 제공하며, 라이프스타일 마켓에서는 패션 아이템을 넘어 F&B, 굿즈, 토이, 문구, LP 등 다양한 분야의 트렌디한 상품을 직접 만나볼 수 있다.

관람객들은 디지털 체험존과 워크숍에서 이커머스 서비스와 최신 마케팅 기법을 직접 체험할 수 있으며, 아티스트 전시와 크리에이티브 토크쇼 등 다채로운 부대 프로그램을 통해 풍성한 패션 문화를 접할 수 있다.

조상현 코엑스 사장은 “이번 전시는 K-패션 브랜드를 한자리에 모아 글로벌 시장 진출을 가속화하기 위한 전략적 무대”라며 “코엑스가 쌓아온 해외 전시 운영 경험을 바탕으로 아세안 지역을 중심으로 확장해 나갈 계획이며, 한국 패션 산업의 경쟁력을 높이고 서울을 아시아 패션 비즈니스 중심지로 도약시키는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.