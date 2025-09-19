미국만 반대…전쟁 발발 후 여섯 번째 거부권 안보리 15개국 중 14개국 찬성에도 美 반대

[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 즉각적인 휴전을 요구하는 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의안이 18일(현지시간) 미국의 거부권 행사로 채택에 실패했다.

안보리는 이날 9월 의장국인 한국을 대표해 김상진 유엔대표부 차석대사 주재로 회의를 열고, 선출직 비상임이사국 10개국(E10)이 공동 제출한 가자지구 휴전 결의안을 표결에 부쳤다. 그러나 상임이사국인 미국이 거부권을 행사하면서 결의안은 부결됐다.

15개 안보리 이사국 가운데 미국을 제외한 14개국이 찬성표를 던졌다. 결의안이 통과되려면 전체 15개 이사국 중 9개국 이상의 찬성과 함께 미국, 중국, 러시아, 영국, 프랑스 등 5개 상임이사국 모두가 거부권을 행사하지 않아야 한다.

미국이 가자지구 전쟁 발발 이후 관련 결의안에 거부권을 행사한 것은 이번이 여섯 번째다.

이번 결의안은 ▷가자지구에서의 즉각적·영구적 휴전 ▷인질 석방 ▷구호품 반입 제한 해제 등을 촉구하는 내용을 담고 있었다.

모건 오르테이거스 미 국무부 중동평화담당 특사 대리는 표결에 앞서 “이 결의안은 하마스를 규탄하지 않고 이스라엘의 자위권을 인정하지도 않는다”며 “하마스에 이익이 되는 잘못된 서사를 안보리 내에서 정당화할 것”이라고 비판했다.

대니 다논 유엔 주재 이스라엘 대사 역시 “인질들이 석방되지 않는 한 지역에 안정을 가져올 수 없다”며 결의안을 비난했다.

이번 표결은 이스라엘이 가자지구 북부 인구 밀집 지역인 가자시티에서 지상전에 돌입한 가운데 진행됐다.

한편 유엔 독립 조사위원회(COI)는 지난 16일 보고서를 통해 이스라엘이 가자지구에서 ‘제노사이드(집단학살)’를 자행했다고 규정했다.

또 오는 23일 개막하는 유엔총회 고위급 회기를 앞두고, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 비롯해 영국·호주·캐나다 등 일부 서방 정상들은 팔레스타인을 국가로 공식 인정하겠다는 방침을 이미 밝힌 바 있다.