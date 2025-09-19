[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 로제의 재건축은 완벽했다. K-팝 최초, 또 최초의 기록이 연이어 세워지고 있다.

19일 소속사 더블랙레이블에 따르면 로제와 브루노 마스의 듀엣 곡 ‘아파트(APT.)’ 뮤직 비디오가 전날 유튜브 조회 수 20억 회를 돌파했다. 지난해 10월 18일 선공개된 이후 약 335일 만. 이는 K-팝 최단 기록이다.

로제는 특히 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’, ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’에 이어 또 하나의 20억 뷰 뮤직 비디오를 보유하게 됐다. 그룹과 솔로로서 모두 20억 뷰 뮤직 비디오를 보유한 K-팝 아티스트는 로제가 최초이자 유일하다.

‘아파트’는 지난해 12월 6일 발매된 로제의 정규 1집 ‘로지(rosie)’에 수록된 선공개 싱글로, 공개와 동시에 신드롬의 주역이 됐다. 발매 직후부터 전 세계를 휩쓴 ‘아파트’는 캐럴 열풍이 휩쓸고 지나간 빌보드 차트에서 반등하며 ‘역주행’ 그래프를 그렸다. 전무후무한 흥행 기록을 쓴 로제 역시 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘2025 세계에서 가장 영향력 있는 100인’에도 이름을 올렸다. 지난 7일(현지 시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 개최된 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 대상격인 올해의 노래 부문을 K-팝 아티스트 최초로 차지했다.