이창용 총재, IMF 캉드쉬 강연 양적완화 무용론 “집값만 올려” 대안으로 ‘대출지원제도’ 제안

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재가 금리가 실효 하한에 다다른 상황에서 경기 부양을 위해 ‘양적완화(QE)’를 도입하면 오히려 집값 상승세만 자극할 수 있다고 경고했다.

이에 그는 대안으로 금융중개지원대출과 같은 대출지원제도를 제시했다. 최근 계속된 금리 인하로 기준금리가 0%에 점차 다가가는 상황 속에서 선제적으로 대안을 내놓은 것이다.

이 총재는 18일(현지시각) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 ‘국제통화기금(IMF) 미셸 캉드쉬 중앙은행 강연’에서 ‘한국의 통합정책체계(IPF) 여정: 실효하한금리(ELB) 시대의 도전과 대응’을 주제로 발표하고 “대규모 양적완화는 실물경제를 부양하기보다 부동산 가격상승을 부채질하여 이미 심각한 저출산 문제를 더욱 악화시킬 가능성이 크다”며 이같이 밝혔다.

양적완화는 중앙은행이 금리를 실효하한금리에 가까울 정도로 이미 매우 낮춘 상황에서 경기부양을 하기 위해 사용하는 ‘비전통적 통화정책(UMP)’ 중 하나다.

중앙은행이 국채 등을 대규모로 직접 매입해서 시중에 유동성을 공급하는 행위이기 때문에 장기금리를 낮추는 효과를 불러온다. 이는 곧 통화가치 하락으로 이어져 이론적으로는 수출에 긍정적 영향을 미친다.

그러나 이 총재는 이러한 긍정적 효과가 우리나라에서 나타날 가능성이 작다고 봤다. 그는 “한국의 경우 공급망의 해외 이전과 ‘지배 통화 패러다임(dominant currency paradigm)’ 등을 이유로 통화가치 하락이 순수출 개선으로 이어지는 효과가 과거보다 현저히 약해졌다”고 설명했다.

생산을 해외에서 하는 경우가 많기 때문에 원화 약세가 나타나도 가격의 하락 효과를 크게 기대할 수 없고, 수출 가격이 달러로 표시되기 때문에 즉각적인 가격 반영 효과도 제한적이라는 의미다.

또 다른 비전통적 통화정책인 ‘외환시장 개입(FXI)’에 대해서도 부작용이 클 수 있다고 봤다. 이 총재는 “글로벌 투자자들이 지속적인 평가절하를 예상할 경우 자본이 급격히 유출되어 대외 순채권국임에도 불구하고 외화 유동성 경색으로 인한 ‘흑자도산’에 처할 수 있다”며 “FXI가 물가안정이 아닌 수출경쟁력 제고를 위한 정책으로 비치면 무역분쟁을 유발할 가능성도 배제하기 어렵다”고 말했다.

이에 이 총재는 결국 양적완화 등 비전통적 통화정책의 대안으로 대출지원제도를 제시했다. 그는 “대안으로, 물론 논란의 여지가 있을 수 있겠지만, 대출지원제도를 생각해 볼 수 있다”며 “대출지원제도는 중앙은행이 민간 금융기관에 저금리 자금을 공급해 이들이 신용 채널을 통해 특정 부문에 자금을 지원하도록 하는 정책 수단”이라고 강조했다.

이어 “올해 초 한국의 통화정책 결정은 금중대를 통화정책의 보완 수단으로 전환할 가능성을 보여줬다”며 “통화정책을 보완하기 위해 금중대를 활용해 자영업자와 중소기업에 선별적으로 자금을 지원했다”고 덧붙였다.

작년 12월 예상치 못한 계엄 선포로 한국 경제는 급속히 침체하기 시작했다. 경기만 생각하면 금리를 인하해야 했지만 금통위는 1월 금리를 동결했다. 정치적 불확실성으로 고환율 압력이 함께 왔기 때문이다.

이에 고육지책으로 꺼낸 칼이 금중대였다. 자영업자와 중소기업 등 취약계층에는 유동성을 지원하면서 기준금리 인하에 따른 환율 하방 압력은 초래하지 않았다.

이 총재는 “선별적 정책 수단이 ‘크지만 무딘 칼(blunt tool)’인 금리정책의 한계를 어떻게 보완할 수 있는지 보여준다”며 “부작용이 우려되는 비전통적 통화정책보다는 대출지원제도와 같은 준재정적 정책수단이 더 효과적이지 않을까 하는 생각을 하게 된다”고 강조했다.

이 총재는 이날 강연에서 우리나라의 가계부채 문제와 ‘조건부 포워드 가이던스(조건부 통화정책 방향)’도 강조했다.

그는 “한국의 가계부채는 지속적으로 증가해 국내총생산(GDP) 대비 약 90% 수준에 이르렀는데, 이는 경제 성장에 부담을 주는 임계치를 훨씬 넘어선 수준”이라며 “총재로 취임한 이후 저는 금융감독당국과 긴밀히 협력하여 자본의 효율적 배분을 도모하고, 가계부채 비율을 80% 수준까지 점진적으로 낮추기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

포워드 가이던스에 대해서는 “무조건부 포워드 가이던스는 팬데믹 이후 고인플레이션에 대응하는 과정에서 정책 유연성이 결여되는 부작용이 드러나 대부분의 중앙은행이 이를 더 이상 바람직하지 않다고 결론 내리고 있다”면서도 “그렇다고 조건부 포워드 가이던스까지 배제할 필요는 없다”고 밝혔다.

이 총재는 “중앙은행이 가진 유용한 정보를 시장에 전달하지 않는 문제점이 있을 뿐 아니라, 외부 검증을 차단하여 내부적으로 전망 역량을 높일 유인마저 약화시키는 부작용이 있다”고 지적했다.

이날 이 총재가 발표한 IMF 미셸 캉드쉬 중앙은행 강연은 IMF가 회원국 중앙은행과의 협력을 강화하고 통화정책, 글로벌 금융·경제 이슈를 심도 있게 논의하기 위해 주최하는 최고위급 연례행사다.

역대 강연자로는 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재, 마크 카니 전 영란은행 총재, 재닛 옐런 전 미 연방준비제도(Fed) 의장, 구로다 하루히코 전 일본은행 총재 등이 있으며, 한은 총재가 강연자로 초청받은 것은 이번이 처음이다.