부산상공회의소 개최 ‘부산 상공인 간담회’서 의견 밝혀

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 전재수 해양수산부 장관이 최근 박형준 부산시장 등이 제기한 동남투자공사 불가론에 대해 반박했다.

전 장관은 18일 부산상공회의소가 개최한 ‘부산 상공인 간담회’에서 “해양수산부가 동남투자공사와 손잡고 제때, 제대로 된 규모로 투자할 수 있도록 할 것”이라며 동남투자공사 추진의 당위성을 강조했다. 특히 전 장관은 박 시장이 지난 17일 SNS를 통해 제기한 “투자은행으로 추진해야 한다”는 주장에 대해 정면으로 반박했다.

그는 “동남투자공사를 동남투자은행으로 추진한다 치면 현재 BNK부산은행과의 경쟁이 불가피하고 BIS비율 준수 등 금융위원회 및 금융감독원의 촘촘한 규제를 받게 된다”며 박 시장이 제기한 기존 금융기관과의 역할 중복으로 인한 비효율 문제에 대해 일축했다.

또 자금조달 및 유치 한계가 있다는 주장에 대해서도 “은행으로 추진하게 되면 여·수신을 통해 투자재원을 조성해야 하는 만큼 시간이 오래 걸린다”며 “공사로 추진하게 되면 3조 규모의 공사채를 빠르게 발행해 레버리지로 50조원가량의 재원 마련이 가능하다”고 말했다.

아울러 박 시장이 언급한 정책금융공사의 실패사례에 대해서도 “이명박 정부에서 추진된 공사는 투자 자금은 마련했지만 투자처를 찾지 못해 5년 만에 실패로 돌아가게 됐다”며 “정책금융공사의 실패사례를 반면교사 삼아 적절한 투자처를 찾고 관련 시장을 창출할 수 있도록 해양수산부가 역할을 다할 것”이라고 덧붙였다.

그러면서도 전 장관은 박 시장이 지난 4일 771억을 들여 해수부 직원의 정주여건 등을 지원하겠다고 발표한 것에 대해 “어려운 살림살이에도 해수부 직원을 위한 광범위한 지원책을 마련해줘 감사하다”고 말했다.

박 시장은 지난 17일 SNS를 통해 “이재명 정부가 산업은행 부산 이전을 백지화하고 동남권투자은행이 아닌 투자공사를 설립하기로 한 것은 공약파기”라고 비판한 바 있다.

이날 간담회는 전재수 장관 취임 이후 처음 마련된 부산 상공인과 함께 하는 자리였다. 이날 부산 상공인들은 ▷해수부 기능강화 ▷북극항로 개척 ▷해사법원 부산 설립 ▷HMM 부산 이전 등 4대 핵심현안과 함께 ▷부산항 입항 선박 수리 신고 및 허가시간 확대 ▷수리조선소 공유수먼 점·사용료 감면 ▷부산항 국제여객터미널 면세점 임대료 감면 연장 등 기업애로 사항 해소를 건의했다.