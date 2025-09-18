美 고율관세 압박 속 인도·EU 관계 강화 전략에 균열

[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아산 원유 수입 문제로 미국의 초고율 관세를 적용받고 있는 인도가 러시아 주도의 합동 군사훈련에 참여하자, 유럽연합(EU)이 강한 우려를 표명하며 비판에 나섰다.

18일 dpa 통신 등에 따르면, 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 전날 브뤼셀에서 “인도가 EU와 더 긴밀한 관계를 원한다고 하면서도, EU 회원국들을 잠재적으로 위협할 수 있는 군사훈련에 참가한 것은 의문”이라며 유감을 나타냈다. 그는 “인도의 행동은 큰 우려를 낳고 있다”고 덧붙였다.

칼라스 고위대표는 이어 “EU-인도 파트너십은 단순한 무역을 넘어 규범에 기반한 국제질서 수호와도 연결된다”며 “군사훈련 참가와 러시아산 원유 구매는 우리의 협력에 장애물이 될 것”이라고 강조했다.

인도는 러시아와 벨라루스가 4년마다 실시하는 합동 기동훈련 ‘자파드(서쪽) 2025’에 참가했다. 지난 11일부터 16일까지 닷새간 진행된 이번 훈련에 인도는 병력 65명을 파견했다. 훈련은 러시아와 벨라루스, 발트해·바렌츠해 일대에서 진행됐으며, 유럽 동부의 EU 회원국을 겨냥한 군사 작전 시나리오도 포함된 것으로 알려졌다.

인도가 러시아 군사훈련에 참가한 것은 이번이 처음이 아니다. 러시아의 우크라이나 전면 침공 직전인 2021년에도 인도는 러시아의 대테러 훈련에 병력을 보낸 바 있다.

칼라스 고위대표의 발언은 EU의 대(對)인도 관계 강화 전략 발표와 맞물려 나왔다. 그는 특히 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 인도의 러시아산 원유 수입을 문제 삼아 제재성 추가 관세를 포함, 최대 50%의 상호 관세를 부과한 상황을 언급했다. 트럼프 대통령은 지난주에도 EU에 “러시아산 원유를 계속 수입하는 인도와 중국에 고율 관세를 부과하라”고 압박한 바 있다.

EU는 현재 인도와 연말 타결을 목표로 자유무역협정(FTA) 협상을 진행 중이다. 그러나 마로스 세프코빅 EU 무역담당 집행위원은 지난주 협상에서 “예상보다 진전이 저조했다”고 밝혔다.

한편 지난주에는 유럽에 대한 러시아의 도발로 해석될 수 있는 사건도 발생했다. 폴란드와 북대서양조약기구(NATO)는 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범해 격추했다고 발표했다.

알자지라에 따르면, 이번 ‘자파드 2025’ 훈련에는 인도 외에도 이란, 방글라데시, 부르키나파소, 콩고민주공화국, 말리 등이 병력을 파견해 참가했다.