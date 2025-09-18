“바가지요금 근절·합리적 가격으로 명절 민심 잡는다”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 추석 연휴를 앞두고 시민 체감 물가 안정을 위해 전통시장과 대형 유통매장, 관광지, 축제장을 중심으로 ‘추석 물가안정 캠페인’을 본격 전개한다.

시는 합동점검반을 꾸려 ▲바가지요금 ▲가격표시제 미이행 ▲원산지 허위 표시 ▲계량기 위반 등을 집중 점검하고, 시민들에게 가격 비교와 신고 요령을 안내할 계획이다.

이번 캠페인은 정부의 ‘추석 물가 안전관리 대책’과 연계해 오는 26일부터 10월 9일까지 특별대책기간 동안 진행된다.

현장 점검은 죽도시장을 비롯한 주요 전통시장에서 ‘바가지요금 근절·가격표시 준수’ 계도 활동과 함께 가격 표시 스티커, 자율점검 체크리스트 배포가 병행된다. 의심 사례 발생 시 즉시 신고하고 확인하는 체계도 마련된다.

또한 배추, 사과, 쇠고기 등 21대 성수품 공급을 확대하고, 할인 지원 예산을 활용해 최대 50%까지 할인 가능한 유통 홍보도 실시한다.

시민 체감형 소비 활성화 방안도 마련돼, ▲디지털 온누리상품권 10% 환급 ▲포항사랑상품권 13% 할인 ▲민생회복 소비쿠폰 사용 안내 등 다양한 혜택이 제공된다.

김현숙 경제노동정책과장은 “명절 기간 합리적 가격 정착을 위해 상인회와 협력해 캠페인과 점검을 병행하겠다”며 “특히 방문객이 많은 축제장과 관광지의 계량·가격 표시 위반을 중점 점검하겠다”고 말했다.

시민들은 이번 캠페인을 통해 명절 전후 가격 불안 우려를 해소하고, 지역 상권 활성화 효과도 기대할 수 있을 것으로 보인다.