[헤럴드경제=김성훈 기자] 스피드스케이팅 국가대표 출신 남성이 옛 제자에게 흉기 습격을 당한 것으로 파악됐다.

서울 노원경찰서는 30대 여성 A 씨를 특수 상해 혐의로 현행범 체포했다고 17일 밝혔다.

A 씨는 16일 오후 7시 25분께 노원구 공릉동 태릉국제스케이트장에서 스피드스케이팅 전 국가대표 40대 남성 B 씨에게 흉기를 휘둘러 자상을 입힌 혐의를 받고 있다.

B 씨는 얼굴과 손 등에 상처를 입어 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

A 씨는 10여년 전 고등학교 시절 B 씨로부터 스케이트 지도를 받았고, 당시 성폭행을 당했다고 주장했다.

B 씨는 이에 관해 2014년 대한빙상연맹으로부터 영구제명 징계를 받았다.

그러나 검찰은 B 씨의 강간과 상해 혐의는 증거가 부족하다고 판단해 불기소 처분했다. 결국 B 씨는 특수 폭행 등의 혐의에 대해서만 벌금 300만원의 약식명령을 받았다. 대한빙상연맹은 재판부 판결에 따라 영구제명을 3년 자격 정지로 변경했다. 이후 B 씨는 개인 지도자 자격으로 선수들을 지도한 것으로 전해졌다.

A 씨는 현재 응급입원 처리됐다. 그는 10여 년 전 성범죄 사건이 제대로 처리되지 않았다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

경찰은 범행 경위 등 구체적인 내용에 대해 조사할 계획이다.