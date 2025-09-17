[헤럴드경제=김성훈 기자] 한 아파트 주민들이 백혈병에 걸린 관리사무소 직원을 위해 1억원을 기부한 사연이 알려져 감동을 주고 있다.

17일 연합뉴스에 따르면 서울 강남구 압구정현대아파트 입주민 847명은 이날 급성백혈병으로 투병 중인 관리사무소 직원 김미숙 씨에게 총 1억11만원을 전달했다.

이 아파트 관리사무소 총무주임으로 3년여 동안 일한 김씨는 평소 성실한 태도로 주민들의 신망을 받았으나 지난 7월 혈액암 진단을 받고 휴직했다.

김씨는 중환자실에 입원해 호흡 곤란을 여러 차례 겪기도 했으나 가족이 없어 막대한 치료비 부담을 홀로 감당할 위기에 놓였다.

아파트 주민들은 지난달 초 545만원을 모아 김씨에게 전달했으나 병세가 호전되지 않아 추가 모금에 나서기로 만장일치 결의했다.

입주자대표회의는 공지를 통해 “작은 정성 하나하나가 김 주임에게는 삶을 이어갈 희망의 불빛이 된다”며 “소중한 마음을 모아 김 주임이 다시 건강하게 우리 곁으로 돌아올 수 있도록 함께 응원해달라”고 주민들에게 호소했다.

주민들은 지난달 29일부터 이달 15일까지 2주일여 동안 성금을 모은 끝에 이날 경기 부천시 순천향대병원에 입원 중인 김씨에게 전달했다. 김씨는 주민들의 따뜻한 손길에 눈물을 터뜨리며 고마워했다고 한다.

모금을 이끈 이태영 아파트 입주자대표회장은 연합뉴스에 “각박한 세상에 이웃을 살리기 위해 발 벗고 나선 주민들이야말로 참 훌륭한 사람들이다. 그저 행복할 따름”이라며 “주민들 모두 김 주임의 빠른 회복과 건강한 복귀를 간절히 기원하며 다시 함께할 날을 소망하고 있다”고 말했다.