13·17일 11.6% 역대 최저치서 반등…저수위도 1ｍ가량 상승

[헤럴드경제=정목희 기자] 17일 강원 강릉에 쏟아진 폭우로 상수원인 오봉저수지 저수율이 18.4%까지 회복됐다.

강원지방기상청에 따르면 이날 오후 5시 기준 강수량은 오봉저수지 상류 지역에서 닭목재 69.5㎜, 도마 64.5㎜, 왕산 46.5㎜ 등을 기록했다. 이로 인해 오봉저수지 저수율은 전날 16.6%보다 1.8%포인트 상승했으나, 평년치(71.8%)에는 여전히 크게 못 미쳤다.

강릉 지역 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지는 지난 12일 저수율이 11.6%까지 떨어져 역대 최저치를 기록한 바 있다. 그러나 13일과 17일 잇따른 비로 저수율은 회복세를 보이고 있다.

특히 며칠 사이 이어진 강우로 토양 포화 상태가 높아지면서 지하로 스며드는 양은 줄고, 저수지로 직접 유입되는 물이 늘어 저수율 상승에 기여했다. 이날 비바람을 동반한 폭우로 저수위도 전날보다 1m가량 높아진 102.10m를 기록해, 사수위(92.50m)와의 격차가 다소 벌어졌다.

강원지방기상청은 강원 영동 지역에 18일 낮(12~15시)까지 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 비가 이어질 수 있다고 예보했다.