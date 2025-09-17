“버추얼 스트리머 동일 규제” 가이드라인 개정 업계 최초…음란성·분쟁·과도 후원 규제 강화 업계 “초등생 스트리머 ‘성 상품화’ 의식 제재” SOOP 명문화 없어…“운영 정책 포괄적 대상”

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버 치지직이 다음달부터 버추얼(가상) 스트리머도 실제 인간 스트리머와 동일한 제재 기준을 적용받는다고 명시했다. 버추얼 스트리머 관련 규제를 전면 명문화된 것은 국내 정보기술(IT) 업계 내 처음이다.

17일 업계에 따르면 네이버 치지직은 최근 콘텐츠 가이드라인 개정안을 통해 버추얼 스트리머도 인간 스트리머와 동일한 제재 기준을 적용한다고 명시했다. 해당 개정안은 다음달 15일부터 적용된다.

지난 15일 네이버는 치지직 스튜디오 콘텐츠 가이드라인에 “달리 정함이 없는 한 ‘버추얼 스트리머(인물의 직접 출연을 대신하기 위해 별도로 제작된 2D 또는 3D 가상 캐릭터를 활용해 콘텐츠 제공하는 경우)’의 행위 역시 동일하게 ‘제공자’가 행위하는 것으로 본다”는 내용을 추가했다.

업계는 최근 치지직에서 불거진 초등학생 버추얼 스트리머 관련 ‘성 상품화’ 논란을 의식하고 강력 제재에 나선 것으로 풀이하고 있다. 앞서 지난 8일 치지직은 한 초등학생 버추얼 스트리머의 채널을 약관 위반으로 영구 정지했다. 해당 스트리머는 상반신이 일부 드러나는 의상을 입은 아바타 캐릭터를 내세워 “숙제를 도와달라”는 방송을 진행해 성 상품화 논란에 휩싸였다. 그뿐만 아니라 만 12세임에도 보호자 명의로 계정을 개설해, ‘만 14세 미만은 가입할 수 없다’는 약관을 위반하면서 영구 정지 조치를 받았다.

버추얼 스트리머 관련 가이드라인을 전면 명문화한 사례는 이번이 국내 업계 내 처음이다. 네이버 관계자는 “기존에도 버추얼 스트리머에게 일반 스트리머와 동일한 제재를 적용했으나, 혹시 모를 오인을 막기 위해 이번 가이드라인 개정으로 이를 명확히 정의한 것”이라고 설명했다.

이 외 치지직은 ▷음란성 콘텐츠 ▷비방·저격·욕설 등 분쟁을 유발하는 콘텐츠 ▷‘치지직’ 자체기준 위반 콘텐츠 ▷채널 이용 제한 등에 대해서도 규제 강도를 높였다.

특히 ‘다수의 출연자가 동시에 참여하는 방송 형식을 통해 과도한 후원 경쟁을 조장하고 선정적, 폭력적 연출 등을 지속하는 경우’를 추가한 것이 눈에 띈다. 업계는 이를 엑셀방송을 겨냥한 조치로 해석하고 있다. 엑셀방송은 여러 스트리머가 후원에 따라 선정적인 행위를 취하는 것으로, 성 상품화를 과열시킨다는 논란을 일으킨 바 있다.

반면 경쟁사인 SOOP의 콘텐츠 규제 가이드라인에는 버추얼 스트리머에 대한 언급이 누락됐다. 다만 SOOP은 버추얼 스트리머와 일반 스트리머를 구분하지 않고 가이드라인을 적용한다고 설명했다. SOOP 관계자는 “자사 가이드라인에 버추얼 스트리머 등 특정 대상을 명시한 내용은 따로 없다”며 “운영 정책은 포괄적 대상으로 적용된다”고 했다.

한편, 네이버와 SOOP은 올해부터 25조원 규모의 ‘버튜버(버추얼 유튜버)’ 시장을 정조준하면서 본격 ‘밥그릇 싸움’을 벌이고 있다. 시장조사업체 글로벌인포메이션에 따르면 버튜버 시장 규모는 지난 2021년 약 2조3000억원에서 연평균 35.6% 증가해 오는 2028년 25조원에 이를 것으로 전망된다.

앞서 지난 4월 네이버 치지직은 버추얼 스트리머 특화 스튜디오 ‘모션스테이지’를 선보이고, 이용 예약을 접수했다. 지난 2월 SOOP은 버추얼 스트리머 지원 예산을 예년 대비 2배 확대한단 계획을 내놨다.아울러 ‘모바일 버추얼 모드’와 ‘3D 아바타 제작 지원’ 등 지원 정책을 잇달아 공개했다.