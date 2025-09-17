“새로운 기술·시장 만들지 못하면 생존 어려워” “‘젊어서 고생 사서도 한다’ 얘기하면 뺨 맞아”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 17일 스타트업 창업 청년들을 만나 “정부에서 (창업 실패 청년을 위한) 재도전 펀드를 1조원 해놨는데 적어 보인다”면서 “앞으로는 여러분이 도전할 때 실패해 일어나는 사람이 우대받진 못하더라도, 첫 도전과 차별받지 않도록 노력하겠다”고 격려했다.

이 대통령은 이날 오후 경기도 성남시 판교 스타트업 스퀘어에서 열린 ‘청년 스타트업 상상콘서트’에서 “지금은 청년의 용기와 도전을 통해 새로운 시장 가능성과 기술을 확보하지 않으면 세계 경쟁에서 이기기 어려운 시대가 됐다”고 청년 창업의 중요성을 언급했다.

이 대통령은 이어 “제가 아쉽게 생각하는 것은 우리 사회엔 실패에 대해 너무 가혹한 것 같다”며 “한번 넘어지면 다시 일어나기 어려운 세상이 됐다. 옛날에는 ‘실패는 성공의 어머니’라고 하고, ‘젊어서 고생은 사서 한다’고 했는데, 요즘은 그러면 뺨을 맞는다고 한다”고 했다.

이 대통령은 계속해서 “요즘은 한번 실패하면 끝이고, 도전 기회도 자주 주어지는 것이 아니라고 한다”며 “실제로 여러 제도로 보면 일종의 연대보증, 한번 망하면 개인이 신용불량자가 된다”고 지적했다.

이 대통령은 “제 경험으로는 같은 역량을 가진 사람이라면 실패해 본 사람이 성공할 가능성이 크다”면서 “통계적으로 그렇다. 투자 문화가 발달한 사회는 같은 조건이면 실패를 많이 한 사람을 선택한다고 한다. 우리도 재도전이 가능하도록, 과감하게 도전하고 실패해도 다시 일어설 수 있는 환경을 만들어야겠다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “새 기술과 새 시장을 만들지 못하면 우리 생존 자체가 어려운 특수상황에 처하는 것이 대한민국”이라며 “청년 도전을 정부가 지원하고 응원해 혁신 국가로, 창업국가로 나갈 수 있게 최선을 다하겠다”고 목소리를 높였다.