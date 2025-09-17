이스라엘, 미국 지지 계속되자 점점 대담 가자시티 지상작전 개시…사상자·피난민 속출 유엔 “이스라엘, 가자지구서 대량학살” 규탄 “트럼프 한계 직면…이, 국제사회 고립 자초”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이스라엘의 가자지구 전쟁이 장기화하는 가운데 베냐민 네타냐후 총리가 하마스 궤멸을 공언하며 강경 노선을 이어가고 있다. 미국의 지지를 등에 업은 이스라엘은 지난주 휴전 중재국인 카타르를 공습한 데 이어 지난 15일(현지시간) 가자시티 지상전을 개시하는 등 더욱 대담해지는 형국이다. 그러나 영국 주간지 이코노미스트는 16일(현지시간) 보도를 통해 “미국조차 인내심의 한계에 다다르고 있다”며 이번 공세가 오히려 이스라엘의 고립을 심화시킬 것이라고 전망했다.

이스라엘군(IDF)은 지난 15일 밤, 예고해온 가자지구 최대 도시 가자시티 공세에 돌입했다. 다음날 네타냐후 총리는 “이스라엘은 결정적 순간에 서 있다”고 강조했다. 현재 이스라엘군은 도심을 삼면에서 포위하고 있으며, 민간인 대피를 위해 서쪽 해안도로만 열어둔 상태다.

그러나 이미 삶의 터전을 여러 차례 잃은 주민 다수는 경제적 여건이 없어 피란하지 못하고 있다. 남쪽 인도주의 구역으로 이동한 인원은 20만~35만 명에 불과하며, 여전히 약 60만 명이 가자시티에 남아 있는 것으로 추정된다.

가자시티 장악 작전 돌입을 가장 먼저 보도한 인터넷 매체 악시오스는 작전 개시 이틀째인 16일까지 팔레스타인 주민 58명이 숨졌다고 보도했다. 아랍권 매체 알자지라는 현지 의료진을 인용, 이날만 가자지구에서 총 68명이 숨졌다고 전했다.

대규모 민간인 피해가 발생하면서 국제사회의 비판과 압박도 거세지고 있다. 유엔 인권이사회 조사위원회(COI)는 16일 보고서에서 “이스라엘 정부와 군이 제노사이드(대량학살)를 자행했다”고 규정했다. 보고서는 2023년 10월 전쟁 발발 이후 이스라엘이 ▷집단 구성원 살해 ▷심각한 신체·정신적 가해 ▷의도적 생활조건 파괴 ▷집단 구성원 강제 이주 등 제노사이드 협약이 규정한 다섯 가지 행위 중 네 가지를 저질렀다고 밝혔다.

위원회는 “이스라엘 민간·군 지도부의 발언과 군 작전 양상은 팔레스타인 집단을 파괴하려는 의도를 보여준다”고 지적했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “가자에서 일어나는 일은 끔찍하다”며 “이런 일은 도덕적으로, 정치적으로, 법적으로 용인할 수 잆다는 것이 진실”이라고 강도 높게 비판했다.

이스라엘은 이를 강력히 부인했으나, 서방의 반응을 예의주시하고 있다. 프랑스와 영국은 조만간 팔레스타인 국가를 승인할 가능성이 크고, 유럽연합(EU) 지도부는 전쟁이 계속될 경우 이스라엘과의 무역 협정을 재검토하겠다고 경고했다.

국내 여론도 흔들리고 있다. 전쟁 초기, 하마스의 민간인 공격과 인질 사태로 전쟁 수행을 압도적으로 지지했던 이스라엘 국민들은 이제 70% 이상이 휴전을 원한다는 여론조사 결과가 나왔다. 에얄 자미르 참모총장 역시 “하마스를 결정적으로 꺾으려면 수년이 걸리거나 불가능할 수도 있다”며 휴전을 통한 인질 석방을 선호한다고 밝혔다. 실제로 이번 가자시티 공격이 여전히 생존해 있는 인질들의 안전을 위협할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 인질 가족들은 네타냐후 총리 관저 앞에서 시위를 벌이며 “총리가 우리 아이들을 죽이려 한다”고 성토했다.

미국은 현재까지 이스라엘을 지지하고 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어에 “모든 인질을 즉각 석방하라”며 하마스를 위협했고, 마르코 루비오 국무장관도 “하마스가 제거되지 않는 한 가자의 미래는 없다”고 밝혔다. 하지만 이스라엘 외교관들은 트럼프의 인내심이 한계에 다다르고 있다고 본다. 네타냐후 총리가 “이번 공세가 하마스에 최후의 일격이 될 것”이라고 설득했지만, 성과가 불투명할 경우 미국이 휴전을 강요할 가능성이 크다는 것이다.

이코노미스트는 “이번 공격은 승리를 보장하기보다 가자의 고통을 심화시키고 이스라엘의 국제적 고립을 가중시킬 것”이라고 지적했다.