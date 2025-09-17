‘델 테크놀로지스 포럼 2025’ 기자간담회 개최 “엔드-투-엔드 포트폴리오로 AI 기반 제공” ‘AI 팩토리’로 데이터 해결…3000개 고객사

[헤럴드경제=차민주 기자] “기업 내부에서 가장 좋은 AI 모델을 활용한다고 해도, 적절한 인프라가 뒷받침되지 않으면 속도면에서 뒤쳐집니다.”

17일 김경진 한국 델 테크놀로지스 대표는 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘델 테크놀로지스 포럼 2025’에 참석해 이 같이 밝혔다. 그러면서 “AI 워크로드로 PC부터 데이터센터, 클라우드 환경이 전부 변화하는 만큼, 델은 자사 포트폴리오 ‘AI 팩토리’가 갖춘 개방형 생태계로 AI 초기 단계부터 대규모 확장 단계까지 지원하겠다”고 했다.

델은 전 세계 기업들이 AI로 인한 업무 변화를 인지하고 있지만, 역량이 준비된 조직은 적다고 설명했다. 이날 기조연설에 참여한 비벡 모힌드라 델 테크놀로지스 수석 부사장은 “자사 연구결과에 따르면 전 세계 절반에 가까운 기업과 기관이 생성형 AI 여정의 중간 지점을 지나고 있다”며 “AI를 데이터 가까운 곳으로 가져와 워크로드 수요를 충족할 수 있게끔 아키텍처를 최적화해야 한다”고 했다.

이어 모힌드라 부사장은 ‘분리형 인프라’ 관리로 효율성을 갖춰야 한다고 강조했다. 그는 “전 세계 44% 기업이 2025년 주요 정보기술(IT) 과제로 ‘AI를 위한 데이터 준비를 꼽았다”며 “데이터 잠재력을 활용하기 위해 확장성과 복원력을 갖춘 인프라를 정비해야 한다”고 했다.

델은 AI PC로 생산성이 재정의되고 있는 만큼, 업무 환경 혁신을 이뤄야 한다고도 언급했다. 모힌드라 부사장은 “AI PC에 주목해야 하는 이유는 고성능으로 조직 구성원의 기대치가 높아졌고, 디바이스 탑재 AI로 급증하는 인프라 비용을 관리할 수 있고, 데이터와 개인정보 보호를 강화해야 하기 때문”이라고 설명했다.

델은 자사 AI 포트폴리오 ‘AI 팩토리’를 중심으로 글로벌 확장과 국내 협력을 진행, 이 같은 문제를 해결하겠단 방침이다. AI 팩토리는 델이 지난해 처음 공개한 통합 포트폴리오로, 인프라·소프트웨어·서비스가 결합된 AI 기능 일괄 제공 서비스다. 델은 해당 포트폴리오로 현재까지 3000여개 고객사를 확보했다. 국내는 삼성SDS·LG CNS·네이버 클라우드·NHN클라우드 등이 협력사로 참여하고 있다.

조용노 델 테크놀로지스 전무는 “델은 국내 독립 소프트웨어 벤더(ISV) 파트너 대부분과도 협력을 맺고 있다”며 “AI 팩토리가 글로벌 뿐만 아니라 한국 고객에게도 확산할 수 있는 기반”이라고 했다.

양원석 델 테크놀로지스 전무는 플랫폼 내 글로벌 AI 모델을 탑재, 고객 편의성을 높였다고 설명했다. 양 전무는 “독립 AI 허브에 메타 라마, 허깅페이스 등 글로벌 AI 모델과 플랫폼이 있어 고객이 최적화된 인프라를 선택할 수 있다”며 “이 덕분에 AI 팩토리에 대한 고객 만족도가 높다”고 했다.