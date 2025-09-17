“한미 동맹, 톱 리더십에서 아래까지 어느 때보다 강력”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조셉 윤 주한미국대사대리는 17일 “(이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이) 아시아태평양경제협력체(APEC)에서도 경주에서 만날 것”이라고 말했다.

윤 대사대리는 이날 오후 서울 중구에서 개최된 제25-1차 한미동맹컨퍼런스 기조연설에서 “저는 지난달 한국과 미국의 대통령이 성공적인 정상회담을 가졌다고 말하고 싶다”며 이같이 말했다. 지난달 말 미국 워싱턴DC에서 열린 한미정상회담의 분위기를 이어 10월 말 APEC 정상회의에서도 양 정상이 만날 가능성을 내비친 것이다.

윤 대사대리는 또한 “이 대통령이 미래지향적 한미관계를 요청했다”면서 “동시에 경제관계에 집중했다. 과학 기술 분야에 긴밀한 협력을 요청했다”며 한미정상회담 성과를 언급하기도 했다.

이어 윤 대사대리는 “한미동맹은 톱 리더십부터 아래까지 어느 때보다 강력하다 말하고 싶다”고 거듭 강조했다. 미국 조지아주 한국인 근로자 구금사태와 한미 협상 교착상태로 한미동맹에 우려가 따르는 가운데 윤 대사대리가 직접 한미동맹에 문제가 없다고 말한 것이다.

윤 대사대리는 “한미동맹은 이제 새로운 위협과 새 현실에 맞춰 적응하고 변화해야 한다. 이것은 매우 큰 프로젝트라고 생각한다”면서 “한일관계가 발전하고, 한미일 3자 협력관계가 발전하고 있다”고 평가했다.

이어 그는 한미 간 발전 관계와 관련해 “조선업, 제조업, 에너지 공급망 측면에서 정말 많은 발전이 있다. 트럼프 대통령은 조선업에 있어 한미 협력을 추진한다는 의지를 밝혔다. 우리도 한미 산업 간 협력을 강화하겠다는 것”이라며 “이를 통해 미국의 제조업을 재활성화하고, 해양 능력을 강화하고, 미국 일자리를 창출하며 양국 발전과 성장을 이끌 것이라고 생각한다. 한미 경제 협력 관계는 한미가 얼마나 서로 상호 연결돼 있는지 잘 보여준다”고 설명하기도 했다.

윤 대사대리는 이날 한미 간 인적 교류를 통한 우호 관계 발전을 언급하기도 했다. 그는 “한미동맹은 안보와 군사동맹 이상을 이야기하고 있다. 그것은 인적관계 강화”라며 “오늘날 한국은 미국에 3번째로 많은 유학생을 보내고 있다. 미국에서 공부하는 한국인 유학생이 4만3000명이다. 이는 미국 경제에 22억달러를 기여한다”고 소개했다.

윤 대사대리는 또한 “동시에 한국을 공부하는 미국인 수도 급격히 늘고 있다. 한국의 글로벌 문화 영향력이 확대됐기 때문”이라며 “한국어 프로그램은 미국 대학에서 몇 안 되는 계속해서 늘어나는 외국어 프로그램 중 하나다. 이것을 보면 많은 것을 알 수 있다. 미국 국민이 한국을 너무나 알고 싶어 한다는 것”이라고 말했다.

그러면서 윤 대사대리는 “이러한 인적교류라는 것은 우리 동맹강화에 있어 너무나 중요하다”라며 “그리고 한미동맹의 미래에 큰 의미가 있다. 한미동맹이 이번 행사를 계기로 모두가 한미동맹의 미래를 생각하길 바란다”고 했다.