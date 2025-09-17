27일 청룡산 유아숲체험원에서 개최…360가족 사전 모집 ‘몸도 마음도 건강하게 숲정원에서 놀자!’주제로 다양한 숲체험 프로그램 운영 ▲해치, 소울프렌즈 포토존 ▲로보카폴리 싱어롱 공연 등 다양한 볼거리, 즐길거리 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 오는 27일 오전 10시부터 오후 2시까지 청룡산 유아숲체험원에서 ‘2025년 제12회 유아숲 가족 축제’를 개최한다.

유아숲체험원은 숲을 교실로 삼고 숲속 자연물을 매개로 다채로운 체험수업을 진행하는 유아 전용 숲 놀이터로 아이들이 자연 속에서 건강하게 자라고, 인성 및 신체 발달에 큰 영향을 미칠 수 있는 소중한 공간이다.

구는 2012년 ‘청룡산 유아숲체험원’을 개장을 시작으로 현재까지 7개 유아숲 체험원을 운영, 서울시에서 가장 많은 유아숲체험원을 운영하고 있다. 올해들어 벌써 2000회 운영했으며, 3만6700명이 참여하며 큰 인기를 끌고 있다.

이런 인기에 힘입어 구는 아이들이 친구, 가족과 함께 자연 속에서 뛰놀며 즐거운 추억을 만들 수 있도록 가족 참여형 축제를 기획했다.

이번 축제는 ‘몸도 마음도 건강하게 숲정원에서 놀자!’를 주제로 ▲정원처방 ▲가족친화 ▲친환경교육 ▲기후변화 4개 분야에서 총 21개의 다양한 체험 프로그램이 진행된다.

특히, 지역내 7개 유아숲체험원에서 활동 중인 숲지도사와 함께 ▲롤롤 마음풀기 ▲힐링 커뮤니티 댄스를 배우며 가족간의 소통과 공감 나누기 ▲정원 가족 명랑운동회 ▲마음풀기 볼링, 북극곰을 구하라! 등 아이들이 신나게 참여할 수 있는 숲 체험 활동도 풍성하게 마련된다.

부대행사로는 서울시 대표 캐릭터 해치와 소울 프렌즈가 함께하는 친환경 포토존, 글로벌 인기 캐릭터 ‘안전의 수호자 로보카폴리와 신나는 싱어롱 공연’ 도 진행되어 아이들에게 특별한 즐거움을 선사할 계획이다.

이번 축제는 유아를 동반한 가족 360팀을 선착순 모집하며, 모든 프로그램은 유료로 운영된다. 참여를 원하는 가족은 서울특별시 공공서비스 예약 사이트를 통해 사전 신청 후 참여할 수 있다. 단, 행사는 우천 등 기상 상황과 현장 여건에 따라 변동될 수 있다. 주차는 청룡초등학교 운동장에 가능하고 행사장 내 휴식존도 함께 마련된다.

아울러, 어린이들의 안전을 위해 현장에는 구급차도 상시 대기할 예정이다.

박준희 구청장은 “유아숲 가족축제는 아이들에게는 최고의 놀이터이자 자연 속 배움터”라며 “아이와 부모가 함께 교감하고 힐링하는 시간이 되길 바란다. 앞으로도 숲과 공원에서 즐길 수 있는 가족 힐링 여가 프로그램을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.