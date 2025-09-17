국정과제 및 지역공약 연계, 경남도 주요 현안 사업 가속화 대한민국 경제수도 도약, 도민행복시대 정착 둥 핵심과제 추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 정부가 지난 16일 국무회의에서 123대 국정과제를 확정함에 따라 17일 도청 프레스센터에서 경남 관련 주요 과제와 지역공약에 대한 대응 전략을 발표했다.

박명균 행정부지사는 이날 브리핑에서 “제조 AI, 우주항공, 조선, 방산, 소형모듈원자로(SMR) 등 도의 핵심 현안이 국정과제에 다수 반영됐다”며 “정부 계획에 최종 반영되고 예산까지 확보될 수 있도록 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

도는 국정과제와 민선8기 도정 운영 방향을 연계해 대한민국 경제수도 도약과 도민 행복시대 정착을 목표로 중점 대응분야를 도출하고 핵심 과제를 선정했다. 제조 AI 혁신거점 조성을 위해 1조 원 규모의 ‘피지컬 AI 파운데이션’ 기술개발·실증사업을 본격화하고, 스마트공장 보급과 인재 양성을 통해 중소기업의 AI 전환을 지원한다.

우주항공산업은 우주항공복합도시 건설과 산업 클러스터 조성, 사천공항 기능 재편 등을 추진해 동북아 항공우주 허브로 도약할 계획이다.

조선업은 차세대 선박 전환과 중소조선 함정 MRO 경쟁력 강화 지원에 나서고, 방산 분야는 방산부품연구원 설립과 혁신클러스터 2.0, 창원 방위·원자력 융합 국가산단 조성을 통해 글로벌 집적지로 키운다. SMR 산업은 국산화 기술개발과 특별법 제정을 추진하며, 청정수소 특화단지 조성과 해상풍력 부품 기술개발도 속도를 낼 방침이다.

가덕도 신공항과 진해신항을 연계한 국제물류특구 조성과 함께 거제 남부관광단지, 해양레저관광도시 사업을 추진하고, 국립 청소년수련원과 국립현대미술관 창원관 설립도 협의해 나간다.

아울러 전국 최초 통합재난관리센터와 남부권 산불방지센터 건립, 국가 차원의 녹조 대응센터 설립도 정부에 건의할 예정이다. 전통유산 보존을 위해 가야고분군 세계유산 추가 등재와 가야역사 세계유산 축전도 준비한다.

박 부지사는 “이미 실행 단계에 들어간 사업도 있지만 구체화되지 못한 과제도 있다”며 “정부와 긴밀히 협의해 조속히 실행력을 확보하고 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다”고 말했다. 도는 이번 대응 전략을 토대로 정기적으로 추진 상황을 점검해 성과 관리에 나설 계획이다.