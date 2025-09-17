日 집권당 총재 선거 앞두고 ‘여자 아베’ 다카이치, ‘온건파’로 선회 ‘펀쿨섹좌’ 고이즈미, 노장 영입해 경험부족 보완

[헤럴드경제=도현정 기자]‘여자 아베’, ‘극우 성향’이란 수식어를 달고 다니던 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상은 ‘온건파’로 노선을 옮겼다. 경험이 부족하다는 지적에 고이즈미 신지로 일본 농림수산상은 노련한 노장을 파트너로 영입했다. 2강 구도로 양상이 좁혀지는 가운데, 일본의 새 총리가 될 가능성이 큰 집권 자민당 총재 선거의 열기가 뜨거워지고 있다.

아사히신문은 다음달 4일 치러지는 자민당 총재 선거에서 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 강한 보수색을 지우고, 온건 노선을 강조하고 있다고 전했다.

다카이치 전 경제안보담당상은 ‘여자 아베’라는 별명이 있을 정도로 강경한 보수파로 분류됐다. 지난해 자민당 총재 선거에서 ‘아베 신조 전 총리 노선 계승’을 강조했고, 총리 취임 이후에도 야스쿠니 신사를 참배하겠다고 공언하기도 했다. ‘강경 보수’ 내지는 ‘극우’로 분류됐던 그는 지난해 선거에서 지나친 보수성향을 우려한 반(反) 다카이치 세력의 결집으로 고배를 마셨다. 당시 강경 노선을 고집하는 것이 중국과 한국 등을 자극할 것이란 우려가 컸다.

이에 올해는 분위기를 한 층 낮춘다는 전략을 펴고 있는 것으로 보인다. 아사히는 그가 최근 주변에 “나는 온건 보수”라는 점을 강조하고 있다고 전했다. 다카이치 전 경제안보담당상은 경제 정책으로 무게감을 더해, 선거에서 유리한 고지를 차지한다는 전략을 펼 수도 있다. 그는 최근 통화량 확대에 긍정적인 의사를 표명했고, 지난 5월에는 식품 소비세 감세를 주장하기도 했다.

고이즈미 농림수산상은 지속적으로 경험이 부족하다는 지적이 나오는 점 등을 감안해 연륜있는 파트너를 보완했다. 그는 기후위기 대응책을 묻는 질문에 “펀(fun)하고 쿨(cool)하고, 섹시(sexy)하게 대응해야 한다” 답해 일명 ‘펀쿨섹좌’라는 별명을 얻은 것으로 유명하다. 그만큼 미디어에서의 주목도는 높지만 내용이 부실하다는 지적이 지속적으로 있었다.

그는 지난 16일 각료 경험이 풍부한 가토 가쓰노부 재무상을 선거대책본부장으로 기용하겠다고 밝혔다. 노장을 영입해 자신의 경험 부족을 보완하고, 자연스럽게 당내 중진들의 지지도 끌어내려는 전략이다.

고이즈미 농림수산상은 비교적 젊은 나이와 진보적 정책에도 유연한 자세가 기존 자민당 총재 후보군과는 차별화되는 지점이었다. 그러나 보수색이 강한 당에서 당원 투표 등의 고지를 넘으려면 개혁 이미지는 접어두더라도 안정감있는 모습을 연출해야 한다는 전략을 낸 것으로 보인다.

아사히는 “고이즈미 농림수산상이 보수층을 포섭하고 노·장·청년층 결집을 도모하고 있다”라며 “본연의 이미지가 퇴색될 지도 모른다”고 해설했다.