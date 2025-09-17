김윤영·김지민 등 10인 작품 68점 소개

[헤럴드경제=김현경 기자] 전 세계 미술계 주요 인사들에게 한국 신진 작가의 작품 세계를 소개한 우수 전속작가 기획전시 ‘다이얼로그: 수신 미확인’이 관람객들의 호응을 얻으며 지난 15일 성공적으로 마무리됐다.

17일 예술경영지원센터에 따르면 이번 기획전에는 국내외 관람객 8000여 명이 방문했다.

전시는 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 작가의 지속적인 창작 활동을 지원하고 화랑이 유망 작가를 발굴 육성할 수 있도록 지원하는 ‘전속작가제 지원사업’의 일환이다.

2025 전속작가제 지원을 받고 있는 255명의 작가 중 글로벌 성장 가능성이 높은 10인으로 선정된 김윤영(피에스 센터), 김지민(상업화랑), 박예나(잔느), 신민(피투원), 이해민선(휘슬), 정유진(상히읗), 정재연(갤러리 더씨), 조이솝(샤워), 최수련(갤러리 조선), 최윤희(지갤러리)의 작품 총 68점을 선보였다.

특히 이번 전시는 해외 관광객들의 발길이 끊이지 않는 북촌의 한옥 휘겸재에서 개최하면서 더 많은 사랑을 받았다. 전시를 관람한 패트릭 켈리 컬처쇼크 최고운영책임자(COO)는 “거대한 미술관이 아닌 한국의 역사적 공간에서 작품을 만나는 경험은 특별하다. 백이십년 가옥에서 마주한 작가들은 대형 미술관에서 볼 때와는 다른 의미로 다가온다”고 소감을 밝혔다. 릴리 홀라인 빈 MAK 미술관 디렉터SMS “전통적 형태의 공간에서 한국 작가 10인의 작업을 마주하는 경험은 한국을 처음 찾은 이에게 색다른 시선과 새로운 탐구의 계기를 열어준다”고 말했다.

전시 기획 과정에선 베티나 슈푀르(비엔나 세제션 미술관), 외즈게 에르소이(아시아 아트 아카이브(AAA) 홍콩), 조디 그라프(MoMA PS1), 커쓴 쳉(PODIUM 홍콩), 마크 라폴트(아트리뷰 편집장) 등 10명의 글로벌 큐레이터들이 참여해 작가들과 일대일로 예술적 대화를 나눴다. 이들의 영문 에세이는 전시 도록으로 출간돼 한국 작가들을 국제적으로 알리는 데 기여할 예정이다.

또한 디렉터 네트워킹 프로그램을 통해 참여 화랑 디렉터들과 해외 시각예술 매체 전문가들이 교류하며 한국 화랑의 국제 진출 가능성을 넓혔다. 이 자리에 참석한 데이비드 필드 전 서튼 디렉터·아트 두바이 마케팅 자문은 “미술 생태계를 이해하고 글로벌 큐레이터와 작가를 적절히 매칭하는 프로그램을 운영해온 점을 높이 평가한다. 이제 우수 전속작가 기획전시는 한국의 가장 중요한 젊은 작가들을 발견하는 전시로 자리매김한 것 같다”고 평가했다.

전시에 참여한 작가와 화랑들도 만족감을 표했다. 박지인 피에스 센터 대표는 “작가를 돋보이게 하는 데 우선순위를 두고 최선을 다한 전시였으며, 그 노력 덕분에 전시가 개막한 이후 김윤영 작가의 작품 구매 문의가 늘어났다”고 말했다. 박수잔 잔느 대표는 “박예나 작가의 작품이 한옥에 성공적으로 설치되어 작가의 외연을 넓히는 좋은 기회가 되었다”고 전했다.

관람객들은 “현대미술은 어렵지만 도슨트를 통해 쉽게 접근할 수 있었다”는 평가를 남겼다. 김윤영 작가는 “한옥의 공간적 맥락 속에서 작품을 읽어내는 방식이 관객과의 대화를 한층 풍부하게 만들었다”고 말했다.

김장호 예술경영지원센터 대표는 “해외 인사들이 단순 관람에서 끝나지 않고 작가와 작품에 대한 맥락을 이해할 수 있도록 공을 들이고 있다. K-아트의 미래를 짊어질 작가들을 위해서 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.