[헤럴드경제=서정은 기자] 김진애 신임 국가건축정책위원장은 17일 “명품 랜드마크와 같은 허영을 버리고, 모든 시민이 좋은 건축·좋은 도시를 만들고 즐기는 주체가 되는 ‘공간 민주주의’를 실현해 가겠다”고 밝혔다.

대통령 소속 국가건축정책위원회(국건위)는 이날 김 위원장의 취임식을 개최했다. 국건위는 건축기본법에 따라 설립됐으며 2008년 출범 이후 국가 건축정책의 비전과 목표를 제시하고 관계 부처의 건축정책을 심의·조정해왔다. 김 위원장은 대통령자문 건설기술·건축문화선진화위원장을 역임했으며, 국회의원 시절 국토교통위원회, 법제사법위원회 위원으로 활동한 바 있다.

이 자리에서 김 위원장은 “건축은 시민 일상의 안전과 평화, 행복에 큰 영향을 미치며 지방소멸과 일자리 창출 등 사회경제적 문제를 해결할 수 있는 핵심 분야”라며 “좋은 건축·좋은 도시·시민 행복을 위해 대중과의 소통을 확대하고 국민의 목소리를 경청해 희망과 불만을 폭넓게 수용하겠다”고 밝혔다.

김 위원장은 이어 “‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍에서 보듯 일상에서 경험하는 건축문화 자산과 도시공간 자산을 통해 대한민국 문화 역량을 강화할 것”이라며 “다양하고 젊은 일자리 창출을 위한 건축산업 선진화, 도시형 건축·주택 촉진을 위한 규제 혁신을 기본 방향으로 설정해 실용적·실천적 태도로 새로운 시대 변화를 이끌어가겠다”고 했다.