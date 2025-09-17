노사결의대회서 안전동행 공동선언 CSO조직개편 “현장 실질점검 확대”

대우건설은 17일 ‘중대재해 근절을 위한 노사 합동 클리어(CLEAR) 안전문화 실천 결의대회’를 개최하고 ‘노사 안전 동행 공동선언’을 선포했다. 대우건설 경영진과 노동조합은 물론 전 현장 근로자들이 일제히 참석해 안전문화 실천 의지를 다시 한번 다졌다.

이번 결의대회의 핵심인 ‘클리어(CLEAR)’는 ▷안전에 대한 헌신(Commitment) ▷구성원 간의 쌍방향 소통 (Listen&Speak) ▷위험의 제거(Eliminate) ▷안전한 행동에 대한 감사(Appreciate) ▷관계(Relationship) 개선의 의미를 담았다. 대우건설은 근로자의 인식변화를 유도해 근본적인 행동변화를 만들고, 구성원 간의 긍정적인 관계 형성을 위해 이같은 안전문화 구축 프로그램을 만들었다.

이번 결의대회에서 대우건설 노사는 공동선언을 통해 ▷모든 경영활동과 현장 운영에서 안전 최우선 원칙 준수 ▷클리어 활동 기반 안전문화 내재화 ▷안전행동규정 철저 이행 ▷현장 목소리 존중 및 투명한 소통 ▷안전 관련 법규 준수를 통한 모범적인 안전 실천 기업 구현 등, 안전을 회사의 지속가능성과 핵심 가치로 삼겠다는 의지를 선언했다. 대우건설은 이번 활동을 기반으로 안전 최우선 문화를 정착시켜 위험한 상황에서 누구나 망설임 없이 작업을 중지할 수 있는 시스템을 더욱 개선하고 확산시켜 나갈 계획이다. 대우건설은 2021년 작업중지권을 처음으로 적용한 이후 지난해 처음으로 13만993건이 행사됐다. 올해는 8월 말까지 12만5142건이 행사돼 산술적으로 약 20여만 건이 행사될 것으로 예상된다. 이 외에도 대우건설은 내부 조직개편을 통해 최고안전책임자(CSO) 산하에 본사, 현장을 총괄하는 담당 임원 2인을 선임해 안전관리 컨트롤타워 기능을 강화한다. 아울러 각 지역안전팀의 현장 점검 전담 직원을 추가 배치해 실질적인 재해 예방 활동에 전사 역량을 집중할 계획이다. 서정은 기자