“업계 최고 대우”…격려금·특별 인센티브 제공

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대중공업 노사가 기본급 13만5000원 인상을 골자로 한 올해 임금협상 2차 잠정 합의안을 17일 마련했다.

이는 1차 잠정 합의안이 부결된 지 57일 만이다. 앞서 노사는 지난 7월 18일 첫 잠정합의안을 도출했지만 같은 달 22일 조합원 총회에서 반대 63.8%로 부결된 바 있다.

이날 24차 교섭에서 마련한 2차 잠정 합의안은 기본급 13만5000원(호봉승급분 3만5000원 포함) 인상, 격려금 520만원(상품권 20만원 포함), 특별 인센티브 100% 지급 등을 담았다.

또한 HD현대미포 합병에 맞춰 고용안정 및 상생협약을 체결하고, HD현대미포 재도약 축하금도 제공한다.

HD현대중공업에 따르면 이번 잠정합의는 회사가 역대 최고 수준으로 제시했으며, 동종사 대비로도 최고 수준이다.

최근 조선업 회복세 속 마스가(MASGA, 미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트, HD현대미포 합병 등으로 지속 가능한 성장동력을 확보하자는 의미를 담았다는 설명이다.

HD현대중공업 관계자는 “노사가 어려운 여건 속에서도 두 번째 잠정합의안을 마련했다“며 ”동종사 최고 수준의 이번 합의를 통해 글로벌 경쟁력 강화와 지역사회 발전을 이끄는 원동력이 되길 기대한다”고 밝혔다.

이 잠정합의안이 오는 19일 조합원 찬반투표에서 가결되면 HD현대중공업 노사의 올해 임협은 마무리된다.