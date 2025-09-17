환경장관, 기후·에너지 단체 및 청년 기후단체와 간담회

[헤럴드경제=이태형 기자]김성환 환경부 장관은 17일 “국민과 함께 탈탄소 녹색문명으로의 전환을 위한 실질적인 변화를 이끌 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김 장관은 이날 서울 종로구 에스타워에서 기후·에너지 단체와 가진 간담회에서 “기후위기 대응은 정부만의 노력으로는 한계가 있으며, 국민이 주인이 되고 주도하는 정책이 돼야 한다”며 이같이 밝혔다.

이날 간담회는 기후위기 대응을 위한 탈탄소 녹색문명 전환과 재생에너지 확대, 에너지고속도로 구축 등을 통한 새로운 성장동력 창출이라는 국정과제 이행을 위해 국민이 주도하는 기후위기 대응 방안을 논의하고 현장의견을 듣기 위해 마련됐다.

간담회에는 기후변화행동연구소, 기후솔루션, 넥스트, 녹색에너지전략연구소, 녹색전환연구소, 에너지전환포럼, 지역에너지전환전국네트워크, 플랜1.5 등 주요 기후·에너지 단체가 참석해 기후·에너지 현안에 대한 현장의 목소리를 전달하고 정책 방향을 함께 논의했다.

특히 청년 주도로 설립된 기후변화청년모임 빅웨이브, 기후변화청년단체 긱(GEYK) 등 청년 기후단체도 참석해 기후위기 시대를 대비하는 자신들의 생생한 목소리를 정부에 전달했다.

환경부는 이후에도 다양한 이해관계자와 연속적이고 체계적인 대화를 이어가 정부의 기후위기 대응과 에너지 전환 정책이 국민적 공감대를 형성하고 정책이 안정적으로 추진될 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다.