다섯가지 컨셉별 ‘플랜’ 이벤트 여행·쇼핑·선물 등 관심사에 초점

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 추석 소비 트렌드 분석을 토대로 마련한 특별한 이벤트 ‘힘내자 대한민국! 황금연휴, 황금소비 Plan’을 진행한다고 17일 밝혔다.

신한카드 빅데이터연구소가 최근 3년 추석 기간 전후 소비 데이터와 소셜미디어 상 추석 연관 키워드를 분석한 결과, 전 연령대에서 ‘여행’에 대한 관심이 가장 뚜렷했으며 이외 공통 관심사로는 ‘쇼핑’과 ‘선물’이 뒤를 이었다. 온 가족이 모여 성묘와 차례를 지내는 전통적인 ‘명절’의 모습에서 놀고, 쉬고, 소비하며 여가와 휴식에 집중하는 ‘연휴’로 추석에 대한 인식이 전환되고 있는 것이다.

또한 장기 연휴에는 외식, 배달 이용 증가와 여행 및 미용 시술 등 고액 결제 이용 증가했다. 맞벌이, 1인 가구의 증가와 명절 음식 수요 감소로 연휴 동안 외식을 하거나 배달을 이용하는 고객들이 많아졌고, 길어진 연휴를 활용해 장거리, 장기 여행을 떠나기도 했다. 자기 관리에 적극적인 고객들의 ‘나’를 위한 가치 소비 트렌드가 확산되는 것으로 풀이된다.

신한카드는 이처럼 ‘요즘 추석’을 즐기는 방식을 반영해 다섯 가지 컨셉의 ‘플랜’이라는 다양한 추석 이벤트를 준비했다. 이벤트별 행사 기간이 상이하므로 유의사항 등 자세한 내용은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지를 확인하면 좋다.

먼저 ‘가족을 위한 행복 플랜’에는 신한 SOL페이로 추석 기차표 예매 기간에 코레일을 예매한 고객에게 추첨을 통해 결제금액의 최대 100%까지 포인트를 적립해준다. 전통시장사랑 체크 신한카드로 전통시장에서 1만원 이상 이용 시에는 5%를 최대 5000원까지 캐시백 해준다. 또 신한카드 고객이라면 소지한 카드에 따라 전국 테마파크 이용 시 최대 60%까지 할인 받을 수 있다. 패밀리레스토랑(빕스, 아웃백)에서 10만원 이상 결제 시 3000포인트를 추가로 적립해준다.

‘나를 위한 플렉스(Flex) 플랜’은 성형외과, 피부과 포함 병원 업종 이용 시 2~3개월 무이자 혜택을 제공한다. 무신사 추석 할인, LGE.com 할인, 샵백(Shopback) 직구 추가 캐시백 등의 혜택을 제공한다.

‘신나는 해외여행 플랜’은 해외 오프라인 매장에서 삼성월렛 이용 시 최대 5만원까지 캐시백 해준다. 트립닷컴에서 신한 비자 신용카드로 숙박이나 항공권 결제 시 최대 20%까지 즉시 할인 혜택을 제공한다. 해외에서 5만원 이상 이용한 금액을 분할납부 전환 시에는 추첨을 통해 최대 3만원을 캐시백 해준다.

‘우리집이 최고! 집콕 플랜’은 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 웨이브, 멜론 등 OTT 신규 구독 고객에게 최대 6000원까지 캐시백 혜택을 제공한다. 땡겨요 배달 앱 이용 시에는 매일 5000원의 할인 쿠폰을 제공한다. 또 SOL페이 앱에서는 윷을 던질 때마다 최대 1000포인트를 즉시 적립해주는 윷놀이 이벤트도 진행한다.

‘스마트한 쇼핑 플랜’은 온·오프라인 쇼핑 채널에서 제공하는 혜택으로, 네이버플러스·쿠팡와우 멤버십 신규 구독 시 캐시백을 제공한다. 알리익스프레스 결제 시 최대 15% 할인 혜택도 제공한다. 쿠팡·컬리· 오아시스에서 SOL페이로 10만원 이상 결제 시에는 2000포인트를 추가로 적립해준다.

가을 스탬프 페스타 이벤트의 경우, 50만원 이상 이용, 전통시장 이용 등 5가지 미션에 대해 획득한 스탬프 개수에 따라 추첨을 통해 최대 1만원을 캐시백 해준다. 스타필드에서 스타필드 신한카드 이용 시 합산 이용 금액에 따라 신세계 상품권 또는 쇼핑몰 이용권을 증정한다.