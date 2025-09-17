한-남아공 인사이트 포럼

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 아프리카 지역 내 최대 경제대국이자 글로벌 사우스 신흥시장인 남아프리카공화국과 경제 협력 활성화를 모색한다.

산업통상자원부는 17일 서울 서초구 외교센터에서 주한남아공대사관과 ‘한-남아공 인사이트 포럼’을 열었다고 밝혔다.

포럼에서는 제조업, 공급망, 에너지, 핵심광물, 인프라 개발 등과 관련해 양국 간 다양한 협력 방안이 논의됐다.

남아공은 최근 전력 인프라 현대화와 청정에너지 보급을 중점적으로 추진하고 있다는 점에서 한국이 보유한 발전설비, 전력망, 에너지 저장시설 관련 기술을 중심으로도 협력 가능성이 높은 것으로 평가되고 있다.

포럼에서는 가입국 수 기준으로 세계 최대 단일 무역시장인 아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA) 협정 이행이 본격화할 것에 대비해 남아공을 교두보로 남부아프리카 지역과의 협력 방안과 한-아프리카 교역 확대 방안도 다뤄졌다.

남아공이 핵심 광물인 백금, 망간, 크롬 생산량 세계 1위라는 점에서 우리 측은 핵심광물 공급망 협력 가능성에 대해서도 타진했다.

김종철 산업부 통상협력국장은 “남아공은 아프리카와의 협력을 확대하기 위한 우리나라의 진출 관문”이라면서 “올해 주요20개국(G20) 정상회의를 계기로 양국 간 교역, 투자, 산업, 에너지 등 분야에서 양국 간 협력 방안을 적극 모색하겠다”고 밝혔다.

신디 음쿠쿠 주한 남아프리카공화국대사는 “남아공과 한국 간 협력은 매우 중요하며, 상호 윈윈(win-win)이 되는 협력 관계가 될 것”이라고 화답했다.

남아공은 지난해 국내총생산(GDP)이 4002억 달러로 아프리카 지역 내 1위를 차지했다. 올해는 G20 정상회의 의장국을 맡아 오는 11월 22∼23일 요하네스버그에서 G20 정상회의를 개최한다.