“보험 가입만으로 고객 원하는 사회공헌 사업에 직접 참여”

[헤럴드경제=서지연 기자] KB손해보험은 고객이 일상 속에서 손쉽게 나눔을 실천할 수 있는 모바일 기부 플랫폼 ‘KB 기부 플러스’를 도입했다고 17일 밝혔다.

‘KB 기부 플러스’는 고객이 원하는 사회공헌 사업에 직접 참여할 수 있는 모바일 기반 참여형 기부 플랫폼이다. KB손해보험 다이렉트 장기보험(실손보험 제외) 가입 시 기부 포인트가 자동 제공되며, 고객이 함께 모은 포인트가 사업별 목표 금액에 도달하면 KB손해보험이 매칭그랜트 방식으로 기부를 진행한다. 참여한 고객에게는 감사의 마음을 담은 기부 증서가 전달된다.

이번 ‘KB 기부 플러스’의 첫 사회공헌 테마는 국민과 함께하는 ‘안전·건강·미래’다. 구체적으로 ▷재난·화재 등 일상 속 위험으로부터 안전을 지키기 위한 그룹홈 시설 개선 ▷저소득층 아동·청소년 치과 치료 지원 ▷자립준비청년의 진로 탐색 및 창업 역량 강화 등 사회 소외계층의 실질적 변화를 지원하는 맞춤형 사업이 진행될 예정이다.

고객은 KB손해보험 모바일 앱에서 관심 있는 사회공헌 사업을 선택해 기부할 수 있으며, 선택한 사업의 모금 현황을 실시간으로 확인할 수 있다.

KB손해보험 관계자는 “보험 가입이라는 일상적인 선택이 누군가에게는 희망이 되고 사회 전체에 선한 영향력을 만들어 갈 수 있다는 마음으로 ‘KB 기부 플러스’를 도입했다”라며 “KB손해보험은 앞으로도 고객과 함께 다양한 사회공헌 활동을 확대하며 ‘국민과 함께 더 나은 내일’을 만들겠다”고 말했다.