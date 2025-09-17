[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 ‘위원회 및 TF팀(이하 위원회)현황’을 효율적으로 관리하기 위해 웹 기반 통합 관리 프로그램으로 개발 ․ 완료하고 서비스를 시작한다고 17일 밝혔다.

그동안 위원회 현황을 부서별 엑셀을 이용하여 관리해 왔기 때문에 전체 현황 관리가 어렵고 일부 위원이 여러 위원회에 중복해서 위촉되는 문제가 많이 발생했다.

이러한 문제를 해결하기 위해 올 상반기부터 관련 부서 담당자와 3차례 회의를 했고 의견을 수렴해 통합 관리 프로그램을 개발했다.

프로그램 주요 기능은 위원회 담당자들이 동시에 접속해 현황을 쉽게 수정하고 중복 위촉 여부를 간편하게 확인할 수 있도록 했으며 개인정보 관리 및 변경 이력 비교를 위해 이력 관리 기능도 지원하도록 했다.

임종식 경북교육감은 “이번 프로그램 도입으로 위원회를 효율적으로 관리할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로 위원회의 체계적인 관리를 통해 교직원이 본연의 업무에 전념하고 학교 교육활동에 집중할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.