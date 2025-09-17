제주 왕복 항공권 예매 시 사용 2만원 할인 쿠폰 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공은 문화체육관광부·한국관광공사·한국공항공사와 함께 ‘2025년 여행가는 가을 제주 할인’ 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션은 대구·청주·광주 출발 제주 도착 국내선 여행객을 대상으로 티웨이항공 홈페이지와 모바일 앱(웹)에서 제주 왕복 항공권 예매 시 사용할 수 있는 2만원 할인 쿠폰을 선착순으로 제공한다.

쿠폰은 왕복 운임 5만원 이상 결제 시 적용되며, 탑승 기간은 오는 10월 13일부터 11월 16일까지다.

가을의 제주는 선선하고 맑은 날씨를 자랑해 여행객들에게 최적의 힐링 여행지로 꼽힌다. 억새로 물든 오름과 가을 감성 가득한 카페, 숲길과 해안 산책로 등 가족·연인·친구·혼자 여행은 물론 반려동물과 함께하는 테마여행까지 다채로운 즐거움을 누릴 수 있다.

또한 홈페이지 신규 가입 시, 10만원 쿠폰팩과 회원 전용 특가 항공권, 앱(APP) 시크릿 할인 쿠폰, 특가항공권 알림 서비스 등 다양한 혜택을 이용할 수 있다.

아울러 티웨이항공은 소노호텔앤리조트와 한가족이 된 기념으로 ▷소노캄 제주 ▷소노벨 제주를 합리적으로 이용할 수 있는 패키지도 홈페이지에 소개하며, 항공과 숙박을 함께 준비할 수 있는 맞춤형 여행 옵션을 선보이고 있다.

티웨이항공 관계자는 “가을 제주만이 선사하는 청량한 바람과 아름다운 풍경 속에서 여행객들이 소중한 추억을 만들길 바란다”며 “안전하고 편리한 여행을 바탕으로 국내 여행의 즐거움을 더 많은 고객이 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.