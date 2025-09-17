‘텐텐맛 멀티비타민‘ 패키지에 지문등록 QR 삽입 경찰청 ‘안전드림앱’ 연계…실종예방 사전등록 가능

[헤럴드경제=최은지 기자] 어린이 실종 예방 및 실종 시 신속한 발견에 큰 도움을 주는 경찰청의 ‘실종아동등의 조기 발견 및 예방을 위한 캠페인(안전드림앱)’ 확산을 위해 서울강동경찰서와 한미그룹이 맞손을 잡았다.

한미사이언스와 서울강동경찰서는 16일 서울강동경찰서에서 양측 관계자들이 모인 가운데 ‘실종아동등의 조기 발견 및 예방을 위한 업무협약식’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이날 협약식에는 김병주 강동경찰서장과 유한종 여성청소년과장, 이종묵 여성보호계장, 김재교 한미사이언스 대표와 심병화 경영관리본부 부사장(CFO), 김성훈 기획전략본부 전무, 정원화 컨슈머헬스본부 상무 등 양측 관계자가 참석했다.

이 협약에 따라 한미사이언스는 자사 인기 제품인 텐텐맛 멀티비타민 상단 패키지(윗 뚜껑)에 경찰청 ‘안전드림(Dream)앱’으로 연결되는 QR코드 스티커를 부착해 전국에 유통한다.

안전드림앱에서 제공되는 실종예방 사전등록은 18세 미만 아동, 치매환자, 지적·자폐성·정신장애인의 실종 예방과 신속한 신원확인을 지원하기 위해 경찰청에서 운영하는 제도다.

이 앱을 이용하면 보호자는 경찰서를 방문하지 않고도 휴대전화 본인 인증 후 자녀의 지문과 사진, 보호자의 연락처 등을 등록해 둘 수 있다. 경찰이 실종아동 등을 발견했을 때 등록된 정보를 활용해 빠르게 가족의 품으로 인도해 줄 수 있다.

김 서장은 “이번 캠페인은 아이들이 자주 접하는 제품을 통해 실종 예방 메시지를 자연스럽게 전달할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다”면서 “소중한 우리 아이를 위해 지문 등 사전등록은 선택이 아님 필수임을 인식하고 부모님들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

김 대표는 “한미의 인기 제품을 통해 보다 견고한 사회 안전망을 구축하는데 힘을 보탤 수 있는 계기가 된 것 같아 매우 의미가 크다고 생각한다”며 “한미는 보다 안전한 사회를 만들어 나가기 위해 강동서를 비롯한 여러 기관과의 협력도 확대할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이번 캠페인을 기점으로 한미사이언스는 내달부터 안전드림앱 연결 QR 코드가 삽입된 텐텐맛 멀티비타민을 전국에 유통한다. 한미그룹은 약국에서만 판매되는 일반의약품 ‘텐텐츄정’ 패키지에도 이 스티커를 적용할 계획이며, 텐텐 외에도 기존 컨슈머헬스케어 제품 등에도 이 캠페인을 확대해 나갈 방침이다.