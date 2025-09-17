출시 6개월 만에 연간 내수 목표치 초과 달성 론칭 2주 만에 누적 계약 3200대 기록 유럽 등 글로벌 시장서 론칭 행사 열어

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)는 자사 전기 픽업 ‘무쏘 EV’가 출시 6개월여 만에 누적 판매 6000대를 돌파하며 연간 판매 목표를 조기 달성했다고 17일 밝혔다.

‘무쏘 EV’는 KGM이 지난 2002년 ‘무쏘 스포츠’로 픽업 시장을 개척한 이래 다섯 번째로 선보인 픽업 모델이자 국내 유일의 전기 픽업이다.

지난 3월 중순부터 고객 인도를 시작한 ‘무쏘 EV’는 ▷3월 526대 ▷4월 719대 ▷5월 1167대 ▷6월 563대 ▷7월 1339대 ▷8월 1040대 ▷9월(9월 16일 기준) 700여 대 등 꾸준한 판매 실적을 기록하며, 반년 만에 올해 목표치로 제시한 내수 6000대를 넘어섰다.

특히, 무쏘 EV는 론칭 2주 만에 누적 계약 3200대를 기록하고, 온라인 전용 모델을 1시간 30분 만에 완판하는 등 출시 직후부터 시장의 긍정적인 반응을 얻으며 존재감을 드러냈다.

우수한 경제성도 호실적에 긍정적인 영향을 미쳤다는 게 업계의 평가다. 5년간 600만 원 수준의 운영비와 각종 친환경차 혜택이 더해진다. 실구매가는 국고 보조금 652만원 및 지자체(서울시 기준) 보조금 186만원을 받아 실제 구매 가격은 3천만 원 후반대(3962만원)로 형성되며, 소상공인은 추가 지원과 부가세 환급 등 전용 혜택을 받아 3000만원 중반까지 낮아진다.

KGM 관계자는 “무쏘 EV의 목표 조기 달성은 전기차 수요 둔화와 픽업 시장 정체라는 상황 속에서 이루어낸 성과라는 점에서 의미가 크다”라며 “앞으로도 다양한 니즈에 대응하며 넘버원 픽업 브랜드로서의 입지를 넓힐 것”이라고 말했다.

한편, ‘무쏘 EV’는 내수 흥행을 기반으로 글로벌 시장 공략도 본격화하고 있다. KGM은 올해 초부터 독일과 이탈리아 등 유럽 시장에서 ‘무쏘 EV’ 사전 마케팅 활동을 진행했으며, 지난 8월부터는 본격적으로 론칭 행사를 이어가고 있다.