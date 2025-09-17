19일 민관산학 참여…주체별 이행방안 모색

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)와 광주연구원, 광주광역시지속가능발전협의회는 오는 19일 오후 3시 광주시의회 5층 예산결산특별위원회실에서 ‘2045 광주 지속가능발전 정책이행포럼’을 개최한다.

이번 포럼은 광주시가 ‘지속가능발전기본법’ 및 ‘광주시 지속가능발전 기본조례’에 따라 그동안의 성과와 흐름을 토대로 수립 중인 ‘2045 광주 지속가능발전 기본전략 및 추진계획’의 실천 기반을 모색하기 위해 마련됐다.

포럼에서는 윤희철 한국지속가능발전센터장이 ‘지속가능발전 제도화 및 지역사회 이행 주체의 역할과 과제’, 김일권 광주연구원 연구위원이 ‘2045 광주 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 방향과 내용’을 주제로 각각 발제할 예정이다.

발제 이후 패널토론에서는 최지현 광주시의회 환경복지위원장이 좌장을 맡아 지속가능발전 정책 이행을 위한 지역사회 주요 이행주체 및 분야별 역할과 과제를 논의한다.

패널로는 김영집 광주테크노파크 원장(기업), 윤창모 광주시 정책기획관(행정), 박미경 광주시민단체협의회 상임대표(시민사회), 김다원 광주교육대학교 지속가능발전교육센터장(교육), 김재주 광주시 지속가능발전협의회 사무총장(거버넌스)이 참여한다.

이들은 ‘2045 지속가능한 광주 실현을 위한 과제와 이행방안’에 대해 심도 있는 토론을 벌일 예정이다.

이병철 기획조정실장은 “이번 포럼을 통해 기후위기, 사회적 불평등, 지역소멸 등 복합적 위기상황 극복을 위한 지역사회 다양한 주체들의 의견과 제안을 수렴할 것”이라며 “민·관이 함께하는 광주시 지속가능발전 정책 이행 기반이 한층 강화되는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.